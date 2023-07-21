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Абхазский госуниверситет объявил дополнительный прием абитуриентов

Абхазский госуниверситет объявил дополнительный прием абитуриентов

Прием документов от абитуриентов, желающих поступить в высшее учебное заведение, проходит ежедневно с 10:00 до 16:00. 21.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазский государственный университет объявил дополнительный прием документов от абитуриентов на специальности дневного отделения, который продлится до 27 июля, рассказал в интервью Sputnik руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхас Чхамалия.По словам Алхаса Чхамалия, дополнительный прием документов – это обычная практика, которая нацелена на то, чтобы увеличить количество абитуриентов по тем специальностям, на которые подали небольшое количество документов.Он подчеркнул, что количество выбравших те или иные специальности составило 654, из них 633 на программы бакалавриата, 18 на магистратуру, трое на получение второго высшего образования. Традиционно больше всего абитуриентов предпочли специальности – экономика, юриспруденция, история, филология.Прием документов от абитуриентов в этом году проводился по 38 специальностям и направлениям, а также программам по магистратуре. По результатам олимпиады, которая была проведена весной, 121 человек могли без экзаменов поступить в АГУ, из них 96 подали документы.

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