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Абхазский госуниверситет объявил дополнительный прием абитуриентов
Абхазский госуниверситет объявил дополнительный прием абитуриентов
Прием документов от абитуриентов, желающих поступить в высшее учебное заведение, проходит ежедневно с 10:00 до 16:00. 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T09:35+0300
2023-07-21T09:35+0300
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазский государственный университет объявил дополнительный прием документов от абитуриентов на специальности дневного отделения, который продлится до 27 июля, рассказал в интервью Sputnik руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхас Чхамалия.По словам Алхаса Чхамалия, дополнительный прием документов – это обычная практика, которая нацелена на то, чтобы увеличить количество абитуриентов по тем специальностям, на которые подали небольшое количество документов.Он подчеркнул, что количество выбравших те или иные специальности составило 654, из них 633 на программы бакалавриата, 18 на магистратуру, трое на получение второго высшего образования. Традиционно больше всего абитуриентов предпочли специальности – экономика, юриспруденция, история, филология.Прием документов от абитуриентов в этом году проводился по 38 специальностям и направлениям, а также программам по магистратуре. По результатам олимпиады, которая была проведена весной, 121 человек могли без экзаменов поступить в АГУ, из них 96 подали документы.
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агу, студенты, образование, абхазия
агу, студенты, образование, абхазия
Абхазский госуниверситет объявил дополнительный прием абитуриентов
09:35 21.07.2023 (обновлено: 10:38 21.07.2023)
Прием документов от абитуриентов, желающих поступить в высшее учебное заведение, проходит ежедневно с 10:00 до 16:00.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазский государственный университет объявил дополнительный прием документов от абитуриентов на специальности дневного отделения, который продлится до 27 июля, рассказал в интервью Sputnik руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхас Чхамалия.
Дополнительный набор пройдет по специальностям: математика, физика, биология, лесное хозяйство, русская филология, теория перевода и межкультурная коммуникация, агроинженерия/технические системы в агробизнесе.
По словам Алхаса Чхамалия, дополнительный прием документов – это обычная практика, которая нацелена на то, чтобы увеличить количество абитуриентов по тем специальностям, на которые подали небольшое количество документов.
Он подчеркнул, что количество выбравших те или иные специальности составило 654, из них 633 на программы бакалавриата, 18 на магистратуру, трое на получение второго высшего образования. Традиционно больше всего абитуриентов предпочли специальности – экономика, юриспруденция, история, филология.
Прием документов от абитуриентов в этом году проводился по 38 специальностям и направлениям, а также программам по магистратуре. По результатам олимпиады, которая была проведена весной, 121 человек могли без экзаменов поступить в АГУ, из них 96 подали документы.