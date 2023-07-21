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Игорь Стрелков задержан в Москве
Игорь Стрелков задержан в Москве
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве. 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T17:05+0300
2023-07-21T17:05+0300
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве.О задержании Стрелкова сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов, предположивший в разговоре с РИА Новости, что дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).В пресс-службе Мещанского районного суда Москвы сообщили, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
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россия, днр, новости
Игорь Стрелков задержан в Москве
17:05 21.07.2023 (обновлено: 17:55 21.07.2023)
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве.
О задержании Стрелкова сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов, предположивший в разговоре с РИА Новости, что дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В пресс-службе Мещанского районного суда Москвы сообщили, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.