https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/igor-strelkov-zaderzhan-v-moskve-1047058142.html

Игорь Стрелков задержан в Москве

Игорь Стрелков задержан в Москве

СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве. 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T17:05+0300

2023-07-21T17:05+0300

2023-07-21T17:55+0300

россия

днр

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/15/1047057973_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_bbddd537637fea177d2f9132dd6808aa.jpg

СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве.О задержании Стрелкова сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов, предположивший в разговоре с РИА Новости, что дело возбуждено по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).В пресс-службе Мещанского районного суда Москвы сообщили, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, днр, новости