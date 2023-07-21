https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/katera-chernomorskogo-flota-na-ucheniyakh-unichtozhili-vrazheskoe-sudno-krylatymi-raketami-1047048934.html
Катера Черноморского флота на учениях уничтожили вражеское судно крылатыми ракетами
Катера Черноморского флота на учениях уничтожили вражеское судно крылатыми ракетами
С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T10:15+0300
2023-07-21T10:15+0300
2023-07-21T10:52+0300
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Экипажи ракетных катеров Черноморского флота выполнили стрельбы крылатыми противокорабельными ракетами по надводным целям в ходе учений, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено, сообщили в Минобороны России.В ведомстве уточнили, что в ходе совместных учений корабли и авиация флота отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района, а также потренировались проводить задержание судна-нарушителя.Как рассказал командир второй боевой части катера "Ивановец", ударная группа состояла из двух таких кораблей.
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министерство обороны рф, черное море, черноморский флот, россия
министерство обороны рф, черное море, черноморский флот, россия
Катера Черноморского флота на учениях уничтожили вражеское судно крылатыми ракетами
10:15 21.07.2023 (обновлено: 10:52 21.07.2023)
С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Экипажи ракетных катеров Черноморского флота выполнили стрельбы крылатыми противокорабельными ракетами по надводным целям в ходе учений, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено, сообщили в Минобороны России.
"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе совместных учений корабли и авиация флота отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района, а также потренировались проводить задержание судна-нарушителя.
Как рассказал командир второй боевой части катера "Ивановец", ударная группа состояла из двух таких кораблей.