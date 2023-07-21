https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/katera-chernomorskogo-flota-na-ucheniyakh-unichtozhili-vrazheskoe-sudno-krylatymi-raketami-1047048934.html

Катера Черноморского флота на учениях уничтожили вражеское судно крылатыми ракетами

Катера Черноморского флота на учениях уничтожили вражеское судно крылатыми ракетами

С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в порты Украины, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T10:15+0300

2023-07-21T10:15+0300

2023-07-21T10:52+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Экипажи ракетных катеров Черноморского флота выполнили стрельбы крылатыми противокорабельными ракетами по надводным целям в ходе учений, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено, сообщили в Минобороны России.В ведомстве уточнили, что в ходе совместных учений корабли и авиация флота отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района, а также потренировались проводить задержание судна-нарушителя.Как рассказал командир второй боевой части катера "Ивановец", ударная группа состояла из двух таких кораблей.

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