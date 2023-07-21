https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/kvarcheliya-o-fotovystavke-v-sukhumskoy-kreposti-put-k-neminuemym-stolknoveniyam---1047057080.html

Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям

Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям

Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" проходит на территории Сухумской крепости. На черно-белых снимках изображены события, отражавшие... 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T19:10+0300

2023-07-21T19:10+0300

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Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям

Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" проходит на территории Сухумской крепости. На черно-белых снимках изображены события, отражавшие политические и общественные настроения в Абхазии в 1970-х – 1980-х годах. Лиана Кварчелия, одна из организаторов фотовыставки, в эфире радио Sputnik рассказала, какая работа предшествовала выставке, как собирались фотографии и почему площадкой выбрана Сухумская крепость.Это попытка показать на фотографиях, как росло политическое напряжение в Абхазии, как, с одной стороны, люди обрели свободу, свободу самовыражения, с другой – как росло политическое напряжение, пояснила Кварчелия в эфире радио."Это был сложный период, но в тоже время вдохновляющий. Абхазия получила возможность ставить очень серьезные вопросы на самых высоких трибунах. Одновременно нарастали национальные движения во всех советских республиках. И, конечно, тогда происходило очень много знаковых событий. Коллекция фотографий начинается с общественных и политических событий, а потом уже показываем, какие события происходили в культурной жизни", – рассказала Кварчелия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" продлится до 23 июля.

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