https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/kvarcheliya-o-fotovystavke-v-sukhumskoy-kreposti-put-k-neminuemym-stolknoveniyam---1047057080.html
Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям
Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям
Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" проходит на территории Сухумской крепости. На черно-белых снимках изображены события, отражавшие... 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T19:10+0300
2023-07-21T19:10+0300
2023-07-21T19:15+0300
радио
подкасты
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
выставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/15/1047060928_0:251:901:757_1920x0_80_0_0_a9d92a5ed8e64dcdad7714ff680855a9.jpg
Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям
Кварчелия о фотовыставке в Сухумской крепости: путь к неминуемым столкновениям
Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" проходит на территории Сухумской крепости. На черно-белых снимках изображены события, отражавшие политические и общественные настроения в Абхазии в 1970-х – 1980-х годах. Лиана Кварчелия, одна из организаторов фотовыставки, в эфире радио Sputnik рассказала, какая работа предшествовала выставке, как собирались фотографии и почему площадкой выбрана Сухумская крепость.Это попытка показать на фотографиях, как росло политическое напряжение в Абхазии, как, с одной стороны, люди обрели свободу, свободу самовыражения, с другой – как росло политическое напряжение, пояснила Кварчелия в эфире радио."Это был сложный период, но в тоже время вдохновляющий. Абхазия получила возможность ставить очень серьезные вопросы на самых высоких трибунах. Одновременно нарастали национальные движения во всех советских республиках. И, конечно, тогда происходило очень много знаковых событий. Коллекция фотографий начинается с общественных и политических событий, а потом уже показываем, какие события происходили в культурной жизни", – рассказала Кварчелия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" продлится до 23 июля.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/15/1047060928_0:167:901:842_1920x0_80_0_0_aac097e832db137b324070e79dbbdd7a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), выставки, аудио
подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), выставки, аудио
Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" проходит на территории Сухумской крепости. На черно-белых снимках изображены события, отражавшие политические и общественные настроения в Абхазии в 1970-х – 1980-х годах. Лиана Кварчелия, одна из организаторов фотовыставки, в эфире радио Sputnik рассказала, какая работа предшествовала выставке, как собирались фотографии и почему площадкой выбрана Сухумская крепость.
Это попытка показать на фотографиях, как росло политическое напряжение в Абхазии, как, с одной стороны, люди обрели свободу, свободу самовыражения, с другой – как росло политическое напряжение, пояснила Кварчелия в эфире радио.
"Это был сложный период, но в тоже время вдохновляющий. Абхазия получила возможность ставить очень серьезные вопросы на самых высоких трибунах. Одновременно нарастали национальные движения во всех советских республиках. И, конечно, тогда происходило очень много знаковых событий. Коллекция фотографий начинается с общественных и политических событий, а потом уже показываем, какие события происходили в культурной жизни", – рассказала Кварчелия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" продлится до 23 июля.