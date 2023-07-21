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Папаскири о РУСДРАМе: и в самые тяжелые времена держал меня на плаву

Папаскири о РУСДРАМе: и в самые тяжелые времена держал меня на плаву

Заслуженная артистка Абхазии, актриса РУСДРАМа Наталия Папаскири 21 июля празднует свой юбилей. О своем творческом пути и о том, что такое театр для нее, она... 21.07.2023, Sputnik Абхазия

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Папаскири о РУСДРАМе: и в самые тяжелые времена держал меня на плаву Папаскири о РУСДРАМе: и в самые тяжелые времена держал меня на плаву

Для меня день рождения давно не является каким-то особенным праздником, праздник – это когда тебе хорошо на душе, когда ты в кругу тех людей, с которыми тебе приятно общаться, когда ты получаешь радость, удовольствие в работе, сказала Папаскири в беседе на радио."Самое главное для женщины – состоятся как жена и мать. Тем более у нас условия были не совсем простые. А в работе у нас были достижения до новой эры, до Ираклия (Ираклий Хинтба – гендиректор РУСДРАМа - прим.), но это все равно не было так интенсивно, так интересно и насыщено, как с такими режиссерами. Это уже другая жизнь, другая эпоха. Мне немного обидно, когда я вступила в эту эпоху, я была уже достаточно взрослая. А у меня там столько было энергии…", – сказала Папаскири.Говоря о значении театра в ее жизни, Наталия Папаскири сравнила его с местом, где она обретает силу."Учитывая всю историю нашего театра от начала, это мой дом, место, где я обретаю силу, и духовную. Мы разбираем роли, мы проживаем эти жизни, делаем выводы и для себя в том числе. Ты общаешься с людьми, они дают очень много. В моей жизни театр сыграл большую роль, и в самые тяжелые времена театр держал меня на плаву. Когда любишь свое дело, так бывает", – отметила актриса.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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