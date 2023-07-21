https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/putin-zapadnye-kuratory-kieva-razocharovany-rezultatami-kontrnastupleniya-1047052351.html
Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы... 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T13:40+0300
2023-07-21T13:40+0300
2023-07-21T15:43+0300
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти", – сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России.Президент России отметил, что результатов украинского контрнаступления нет, а формирования ВСУ понесли громадные потери, десятки тысяч человек, при этом киевскому режиму все труднее гнать новые пополнения на фронт.Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе, добавил Путин.
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владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти", – сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России.
Президент России отметил, что результатов украинского контрнаступления нет, а формирования ВСУ понесли громадные потери, десятки тысяч человек, при этом киевскому режиму все труднее гнать новые пополнения на фронт.
Он подчеркнул, что несмотря на "постоянные облавы, тотальную мобилизацию по всей стране", киевскому режиму "все труднее гнать новые пополнения на фронт".
Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе, добавил Путин.