https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/putin-zapadnye-kuratory-kieva-razocharovany-rezultatami-kontrnastupleniya-1047052351.html

Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления

Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления

СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы... 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T13:40+0300

2023-07-21T13:40+0300

2023-07-21T15:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти", – сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России.Президент России отметил, что результатов украинского контрнаступления нет, а формирования ВСУ понесли громадные потери, десятки тысяч человек, при этом киевскому режиму все труднее гнать новые пополнения на фронт.Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе, добавил Путин.

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владимир путин, россия, украина