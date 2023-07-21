https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/takie-obstoyatelstva-tkhagushev-o-vnedrenii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-abkhazii-1047041752.html

Такие обстоятельства: Тхагушев о внедрении инклюзивного образования в Абхазии

Такие обстоятельства: Тхагушев о внедрении инклюзивного образования в Абхазии

В мае 2023 года стартовал проект "Искусство без границ", в рамках которого сотрудники фонда "Ашана" общались с большим количеством людей с ОВЗ младше и старше... 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T11:00+0300

2023-07-21T11:00+0300

2023-07-21T11:00+0300

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инклюзивное образование

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Такие обстоятельства: Тхагушев о внедрении инклюзивного образования в Абхазии Такие обстоятельства: Тхагушев о внедрении инклюзивного образования в Абхазии

В мае 2023 года стартовал проект "Искусство без границ", в рамках которого сотрудники фонда "Ашана" общались с большим количеством людей с ОВЗ младше и старше 18 лет. Многие из них выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения. О проблемах инклюзивного образования в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал председатель ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев.В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся круглый стол "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". Участники встречи обсудили с какими проблемами сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья и что нужно сделать для их социализации в обществе.Вне системы образования в Абхазии остаются 80–90 процентов детей со сложной формой инвалидности, ситуация нетерпимая, сказал Алхас Тхагушев в беседе на радио.Стихийная инклюзия в Абхазии происходит, но ситуацию нужно сделать системной. Должен появится закон об образовании. Он дает возможность приоритизации, дает возможность родителям не ходить с протянутой рукой. Чтобы у нас была норма, которая обязывает всех нас поработать немного. Деньги на ремонт школы тратятся, но по итогу мы получаем недоступные школы. В рамках Инвестпрограммы эти нормы носят рекомендательный характер, потому получаем плохую ситуацию с вопросами доступности. Вопрос не в деньгах, это вполне реально заложить", – сказал Тхагушев.По словам собеседника Sputnik, если невозможно принять закона об образовании, то можно сделать закон об инклюзивном образовании, это важно для того, чтобы на стадии планирования государство учитывало все обозначенные компоненты инклюзии, подчеркнул он."Когда человек получает образование, потом он трудоустраивается. Мировая практика показывает, что эти люди становятся налогоплательщиками, то есть из проблемы превращаются в активных членов общества, для этого нужно культивировать инклюзивный подход. Человек не станет обузой, он может стать ученым, к примеру", –сказал Тхагушев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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