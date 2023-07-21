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Технические сбои в ретрансляции российских телеканалов в Абхазии носят внешний характер
Технические сбои в ретрансляции российских телеканалов в Абхазии носят внешний характер
Жители Абхазии в последнее время сообщают о сбоях в ретрансляции российских каналов на территории республики. 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T15:40+0300
2023-07-21T15:40+0300
2023-07-21T17:34+0300
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Сбои в ретрансляции российских телеканалов на территории Абхазии носят внешний характер, сообщает Госкомсвязи республики. Сроки устранения неполадок назвать невозможно.
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абхазия, связь
Технические сбои в ретрансляции российских телеканалов в Абхазии носят внешний характер
15:40 21.07.2023 (обновлено: 17:34 21.07.2023)
Жители Абхазии в последнее время сообщают о сбоях в ретрансляции российских каналов на территории республики.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Сбои в ретрансляции российских телеканалов на территории Абхазии носят внешний характер, сообщает Госкомсвязи республики.
"Проблемы с устойчивым распространением программ со спутниковых систем связаны с источниками подачи сигнала, которые не находятся в Республике Абхазия", – говорится в сообщении Госкомитета.
Сроки устранения неполадок назвать невозможно.