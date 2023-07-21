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ЦБ России повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года
ЦБ России повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года
Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу. 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T15:00+0300
2023-07-21T15:00+0300
2023-07-21T15:40+0300
центральный банк рф
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки на 0,5-1 процентный пункт, объясняя свой прогноз желанием ЦБ упредить инфляционные риски, связанные со снижением курса рубля и активизации потребительских настроений.После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ долгое время сохранял ее неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний подряд держал ее на этом уровне. Затем в 2020 году была пауза на уровне 4,25% длительностью в четыре заседания. А с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период. ЦБ тогда поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу, оставив ее на уровне 7,5% годовых, после чего еще шесть заседаний ставка сохранялась неизменной.При этом Банк России постепенно ужесточал сигнал по дальнейшим действиям: сейчас регулятор в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. В последнее время инфляция в России ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25% на конец июня с 2,51% месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86%. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли - до 11,1% с июньских 10,2%.
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центральный банк рф, экономика, россия
центральный банк рф, экономика, россия
ЦБ России повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года
15:00 21.07.2023 (обновлено: 15:40 21.07.2023)
Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых", - сказано в заявлении.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки на 0,5-1 процентный пункт, объясняя свой прогноз желанием ЦБ упредить инфляционные риски, связанные со снижением курса рубля и активизации потребительских настроений.
После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ долгое время сохранял ее неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний подряд держал ее на этом уровне. Затем в 2020 году была пауза на уровне 4,25% длительностью в четыре заседания. А с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период. ЦБ тогда поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу, оставив ее на уровне 7,5% годовых, после чего еще шесть заседаний ставка сохранялась неизменной.
При этом Банк России постепенно ужесточал сигнал по дальнейшим действиям: сейчас регулятор в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. В последнее время инфляция в России ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25% на конец июня с 2,51% месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86%. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли - до 11,1% с июньских 10,2%.