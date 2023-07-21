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Видеомост Сухум-Москва о пицундском международном музыкальном фестивале пройдет в Sputnik
Видеомост Сухум-Москва о пицундском международном музыкальном фестивале пройдет в Sputnik
25 июля в 13-00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва организаторов и участников "Первого пицундского международного музыкального... 21.07.2023, Sputnik Абхазия
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25 июля в 13-00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва организаторов и участников "Первого пицундского международного музыкального фестиваля". В фестивале классической музыки принимают участие как заслуженные музыканты Республики Абхазия, так и участники из других стран - России, США, Канады, Турции и Армении.Участники в Сухуме:Участники в Москве:
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Видеомост Сухум-Москва о пицундском международном музыкальном фестивале пройдет в Sputnik

11:33 21.07.2023 (обновлено: 11:49 21.07.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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25 июля в 13-00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва организаторов и участников "Первого пицундского международного музыкального фестиваля".
В фестивале классической музыки принимают участие как заслуженные музыканты Республики Абхазия, так и участники из других стран - России, США, Канады, Турции и Армении.
Участники в Сухуме:
Азамат Багателия – исполнительный директор “Благотворительного фонда социально-культурных инициатив",
Барас Куджба – художественный руководитель,
Марина Шамба, Нана Черкезия, Лука Гаделия – организационный комитет фестиваля,
Мактина Джинджолия – директор КБФ "Ашана".
Участники в Москве:
Александр Соловьев – художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории.
Евгения Кривицкая (орган) – доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, лауреат Премии города Москвы.
Энджел Вонг – фортепиано.
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