https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/video-most-sukhum-moskva-o-pitsundskom-mezhdunarodnom-muzykalnom-festivale-proydet-v-sputnik-1047050423.html

Видеомост Сухум-Москва о пицундском международном музыкальном фестивале пройдет в Sputnik

Видеомост Сухум-Москва о пицундском международном музыкальном фестивале пройдет в Sputnik

25 июля в 13-00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва организаторов и участников "Первого пицундского международного музыкального... 21.07.2023, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

пресс-центр

абхазия

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25 июля в 13-00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Москва организаторов и участников "Первого пицундского международного музыкального фестиваля". В фестивале классической музыки принимают участие как заслуженные музыканты Республики Абхазия, так и участники из других стран - России, США, Канады, Турции и Армении.Участники в Сухуме:Участники в Москве:

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