https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/vrachi-iz-rossii-pomogut-abkhazskim-infektsionistam-v-kurortnyy-sezon-1047049086.html

Врачи из России помогут абхазским инфекционистам в курортный сезон

Врачи из России помогут абхазским инфекционистам в курортный сезон

О командировке российских врачей в Абхазию в курортный сезон ранее договорились глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России... 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T12:55+0300

2023-07-21T12:55+0300

2023-07-21T12:55+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Инфекционист из Башкортостана приехал для помощи врачам Сухумской инфекционной больницы в начале июля и пробудет в Абхазии до конца месяца, рассказал в интервью радио Sputnik главврач медучреждения Астамур Гуния.Гуния отметил, что в августе и в сентябре в Абхазию приедут реаниматолог и инфекционист, которые ранее уже работали в республике и сообщали, что готовы при необходимости оказать помощь.Работы врачей в этом году оплачивает Минздрав России по договоренности с Минздравом Абхазии.

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