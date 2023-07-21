https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/vrachi-iz-rossii-pomogut-abkhazskim-infektsionistam-v-kurortnyy-sezon-1047049086.html
Врачи из России помогут абхазским инфекционистам в курортный сезон
Врачи из России помогут абхазским инфекционистам в курортный сезон
О командировке российских врачей в Абхазию в курортный сезон ранее договорились глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России... 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T12:55+0300
2023-07-21T12:55+0300
2023-07-21T12:55+0300
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Инфекционист из Башкортостана приехал для помощи врачам Сухумской инфекционной больницы в начале июля и пробудет в Абхазии до конца месяца, рассказал в интервью радио Sputnik главврач медучреждения Астамур Гуния.Гуния отметил, что в августе и в сентябре в Абхазию приедут реаниматолог и инфекционист, которые ранее уже работали в республике и сообщали, что готовы при необходимости оказать помощь.Работы врачей в этом году оплачивает Минздрав России по договоренности с Минздравом Абхазии.
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абхазия, медицина, сухум
Врачи из России помогут абхазским инфекционистам в курортный сезон
О командировке российских врачей в Абхазию в курортный сезон ранее договорились глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Инфекционист из Башкортостана приехал для помощи врачам Сухумской инфекционной больницы в начале июля и пробудет в Абхазии до конца месяца, рассказал в интервью радио Sputnik главврач медучреждения Астамур Гуния.
По его словам, специалисты из России приезжали в Абхазию и в 2021-2022 годах для помощи абхазским коллегам в период большей нагрузки из-за распространения инфекционных заболеваний.
Гуния отметил, что в августе и в сентябре в Абхазию приедут реаниматолог и инфекционист, которые ранее уже работали в республике и сообщали, что готовы при необходимости оказать помощь.
Работы врачей в этом году оплачивает Минздрав России по договоренности с Минздравом Абхазии.