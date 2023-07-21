https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/vs-rossii-nanesli-udar-po-ukrainskim-obektam-gde-gotovilis-terakty--1047053422.html

ВС России нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты

ВС России нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T14:20+0300

2023-07-21T14:20+0300

2023-07-21T15:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь с четверга на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением БПЛА против России, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".В ведомстве уточнили, что в течение суток ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.В ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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