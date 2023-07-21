https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/vs-rossii-nanesli-udar-po-ukrainskim-obektam-gde-gotovilis-terakty--1047053422.html
ВС России нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты
ВС России нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. 21.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-21T14:20+0300
2023-07-21T14:20+0300
2023-07-21T15:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/15/1047053252_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_913188284cc88a408e92df87b3064f59.jpg
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь с четверга на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением БПЛА против России, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".В ведомстве уточнили, что в течение суток ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.В ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/15/1047053252_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_b40137b2971fdd88ebbbbda2d520850b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВС России нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты
14:20 21.07.2023 (обновлено: 15:41 21.07.2023)
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Вооруженные силы России в ночь с четверга на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением БПЛА против России, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", – сказали в ведомстве.
Там добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
В ведомстве уточнили, что в течение суток ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
В ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.