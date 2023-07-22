https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/belyy-bashlyk-ko-dnyu-rozhdeniya-narodnogo-artista-tomasa-kokoskir-1047064247.html

Белый башлык: ко дню рождения Народного артиста Томаса Кокоскир

Белый башлык: ко дню рождения Народного артиста Томаса Кокоскир

Абхазский актер, Народный артист Абхазской АССР Томас Кокоскир родился 22 июля 1942 года. Всенародную любовь актер получил после выхода фильма "Белый Башлык"... 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T15:15+0300

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В картине Томас Кокоскир мастерски воплотил образ первого народного абхазского героя — Хаджарата Кяхба.SputnikПедагог-вокалистАктер Томас Кокоскир свой путь к известности начал с музыки, в 1964 году он окончил Сухумский индустриальный техникум и Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальности "педагог – вокалист" в 1973 году.После окончания института стал актером Московского музыкального театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В его репертуаре были партии из опер "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Дон Паскуале" Доницетти, "Травиата", "Бал-Маскарад" Верди.Однако всенародную славу ему принесла роль Хаджарата Кяхба в фильме "Белый Башлык" по мотивам поэмы Баграта Шинкуба "Песня о скале". Кинорежиссер, Народный артист Абхазии Вячеслав Аблотия, вспоминал, что он предложил съемочной группе Томаса Кокоскир на главную роль в картине."Режиссеры фильма "Белый башлык" искали актера на главную роль. Искали, перебирали и я вспомнил про Томаса и предложил его. У него очень абхазский типаж. Когда его пригласили, тут же утвердили, и после этого мы с ним подружились", - говорит он.По его словам, Томас Кокоскир как нельзя лучше подходил на роль Хаджарата Кяхба, так как он обладал типичной абхазской внешностью и статью."У Томаса типичное лицо абхаза. Он был очень мужественный и мускулистый, как трос, как пружина. Кокоскир мог сыграть и абхаза, и француза, и итальянца, он был очень многогранный. Этот человек был создан для экрана", - отмечает кинорежиссер.После выхода фильма "Белый башлык" Томаса Кокоскир перестали воспринимать как певца, для всех он ассоциировался с героем кинокартины. "Они знали, что это Хаджарат и все. Он отдал всего себя этому фильму, отдавал всего себя искусству, не выносил халтуру", - говорит Аблотия.Защитник ОтечестваТомас Кокоскир был участником Отечественной войны народа Абхазии, стал командиром роты и отважно сражался за свободу республики.Поэт Анатолий Лагулаа пишет, что, когда начались боевые действия, Государственный ансамбль песни и танца в котором выступал артист находился с гастролями в Греции. Когда до них дошла тревожная весть, коллектив прервал намеченные выступления и вернулся в Абхазию."После войны он мог передать охрану государственной границы более молодому поколению, но он не смог так поступить, решив, что пока республике угрожает опасность, он не сложит оружие. Несмотря на то, что его друзья певцы ни раз просили его вернуться на сцену, он отказывался это делать", - отмечает Анатолий Лагулаа.Томас Кокоскир трагически погиб 20 января 1994 года при исполнении военных обязанностей в городе Гал. В Доме культуры Гагры был открыт барельеф с изображением народного артиста Республики Абхазия Томаса Кокоскир — певца, известного киноактера, отдавшего жизнь за свободу своей Родины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180722/xagba-o-tomase-kokoskir-1024531189.html

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