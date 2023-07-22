https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1047063875.html
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в субботу утром. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T11:36+0300
2023-07-22T11:36+0300
2023-07-22T11:36+0300
крымский мост
россия
новости
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма."Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
крымский мост, россия, новости
крымский мост, россия, новости
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в субботу утром.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма.
"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.