https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1047063875.html

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в субботу утром. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T11:36+0300

2023-07-22T11:36+0300

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крымский мост

россия

новости

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма."Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

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крымский мост, россия, новости