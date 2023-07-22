https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/ekonomist-ssha-ispolzuyut-dollar-kak-oruzhie-1047049378.html

Экономист: США используют доллар как оружие

Экономист: США используют доллар как оружие

Возможно, что страны БРИКС могут перейти к взаимной торговле в новой валюте по золотодевизному стандарту, считает экономист Ирина Новикова. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

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Экономист: США используют доллар как оружие Экономист: США используют доллар как оружие

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил, что Россия, Китай и Индия создают новую валюту, которая будет обеспечиваться золотом, и эту валюту уже изъявили желание использовать в расчетах более 40 государств. Как отметил Макгрегор, действия Москвы, Пекина и Дели воспринимаются во многих странах как "бунт" против разрушительной американской гегемонии в финансовом мире.Цитата генерала: "Ведь Индия, Китай и Россия имеют на данный момент, наверное, крупнейшие запасы золота в мире, а у нас многие начинают задаваться вопросом, сколько же на самом деле лежит золота под землей в Нью-Йорке, Лондоне и Форт-Ноксе".О причинах и перспективах создания золотодевизной, финансовой альтернативы доллару рассуждает заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова."Американцы показали, что могут свою национальную валюту использовать как оружие, поэтому многие страны как в расчетах, так и в резервах стали использовать доллар с настороженностью. Последние полгода ряд стран стали переходить в расчетах на национальные валюты, но это не всегда удобно. Поэтому, в рамках интеграционной группировки, можно создать общую валюту", – пояснила собеседница Sputnik.По словам Новиковой, как показала практика, использовать любую национальную валюту в качестве резервной и международной неправильно, так как страна, ее выпускающая, может использовать данный инструмент в свою пользу, как это делают США."Оттого вполне возможно, что страны БРИКС могут перейти к взаимной торговле по золотодевизному стандарту, которая планировалась еще в 30-х годах XX века", – сказала эксперт.

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