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Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе
Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе
Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. определил, куда поехать отдыхать в августе. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T09:50+0300
2023-07-22T09:50+0300
2023-07-22T09:50+0300
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отдых в абхазии
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе, пишет сервис Tvil.ru.В тройке также оказался Краснодарский край и Крым. Россияне также в августе отправляются в путешествие на курорты Кавказских минеральных вод и в Калининградскую область.В среднем стоимость номера в отеле составляет четыре тысячи рублей, а средняя продолжительность отдыха — одна неделя.Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе 2023 года.
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гагра, абхазия, отдых в абхазии
гагра, абхазия, отдых в абхазии
Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе
Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. определил, куда поехать отдыхать в августе.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе, пишет сервис Tvil.ru.
В тройке также оказался Краснодарский край и Крым.
Россияне также в августе отправляются в путешествие на курорты Кавказских минеральных вод и в Калининградскую область.
В среднем стоимость номера в отеле составляет четыре тысячи рублей, а средняя продолжительность отдыха — одна неделя.
Десять популярных направлений, куда поехать в августе отдыхать:
Город
Средняя стоимость ночи в отелях (руб)
Средняя продолжительность отдыха
Сочи
4195
9 ночей
Анапа
3868
9 ночей
Санкт-Петербург
4431
5 ночей
Ялта
4568
8 ночей
Гагра
4331
8 ночей
Москва
3498
5 ночей
Казань
4341
4 ночи
Калининград
3232
6 ночей
Кисловодск
3246
7 ночей
Зеленоградск
5950
7 ночей
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе 2023 года.