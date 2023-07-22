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Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе
Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе
Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. определил, куда поехать отдыхать в августе. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T09:50+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе, пишет сервис Tvil.ru.В тройке также оказался Краснодарский край и Крым. Россияне также в августе отправляются в путешествие на курорты Кавказских минеральных вод и в Калининградскую область.В среднем стоимость номера в отеле составляет четыре тысячи рублей, а средняя продолжительность отдыха — одна неделя.Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе 2023 года.
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гагра, абхазия, отдых в абхазии

Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе

09:50 22.07.2023
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. определил, куда поехать отдыхать в августе.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе, пишет сервис Tvil.ru.
В тройке также оказался Краснодарский край и Крым.
Россияне также в августе отправляются в путешествие на курорты Кавказских минеральных вод и в Калининградскую область.

В среднем стоимость номера в отеле составляет четыре тысячи рублей, а средняя продолжительность отдыха — одна неделя.
Десять популярных направлений, куда поехать в августе отдыхать:

Город

Средняя стоимость ночи в отелях (руб)

Средняя продолжительность отдыха

Сочи

4195

9 ночей

Анапа

3868

9 ночей

Санкт-Петербург

4431

5 ночей

Ялта

4568

8 ночей

Гагра

4331

8 ночей

Москва

3498

5 ночей

Казань

4341

4 ночи

Калининград

3232

6 ночей

Кисловодск

3246

7 ночей

Зеленоградск

5950

7 ночей

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе 2023 года.
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