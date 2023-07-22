https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/gagra-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-avguste-1047061879.html

Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе

Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. определил, куда поехать отдыхать в августе. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T09:50+0300

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2023-07-22T09:50+0300

в абхазии

гагра

абхазия

отдых в абхазии

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха в августе, пишет сервис Tvil.ru.В тройке также оказался Краснодарский край и Крым. Россияне также в августе отправляются в путешествие на курорты Кавказских минеральных вод и в Калининградскую область.В среднем стоимость номера в отеле составляет четыре тысячи рублей, а средняя продолжительность отдыха — одна неделя.Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе 2023 года.

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