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Ищенко: американцы консолидировали НАТО, принеся в жертву Украину

Ищенко: американцы консолидировали НАТО, принеся в жертву Украину

По мнению эксперта, прием в НАТО Швеции и Финляндии создает Союзному государству серьезные проблемы. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T10:45+0300

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Ищенко: американцы консолидировали НАТО, принеся в жертву Украину Ищенко: американцы консолидировали НАТО, принеся в жертву Украину

США "списали" Украину еще в 2014 году, и сколько бы ни рассказывали об американской поддержке киевского режима, этот "слив" абсолютно очевиден, иначе американцы пытались бы сделать из Украины сильное и стабильное государство, а не провоцировали войну с Россией, считает известный политический эксперт Ростислав Ищенко."Американцы Украиной заплатили за консолидацию НАТО, решив на саммите в Вильнюсе те проблемы, которые продавливали годами. И это дает нам возможность в корне переиграть ситуацию. Появилось время и возможность полностью выиграть на Украине и создать мощные группировки на западном, польском направлении, и на северо-западном. Это не решит наши проблемы полностью, но значительно их минимизирует", – рассуждает эксперт.По словам Ищенко, при удачном решении вопроса с балтийским плацдармом, все последние "достижения" американцев в этом регионе отправляются "псу под хвост", и у нас появляется шанс склонить США к более конструктивным переговорам."При этом и Европа будет значительно податливей, а в США усилятся политики, которые будут выступать за полномасштабное урегулирование всех противоречий с Россией", – полагает эксперт.

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