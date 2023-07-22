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МВД Абхазии направило в суды 34 материала в отношении водителей, перевозящих пассажиров
МВД Абхазии направило в суды 34 материала в отношении водителей, перевозящих пассажиров
Милиция проводит профилактические мероприятия в сфере осуществления туристической деятельности, в том числе совместно с сотрудниками Минтуризма. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T12:30+0300
2023-07-22T12:30+0300
2023-07-22T12:30+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. МВД Абхазии направило в суды 34 административных материала в отношении водителей, которые перевозили пассажиров и грузы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Милиция продолжает профилактические рейды и проверяет водителей, осуществляющих пассажирские перевозки по туристическим направлениям.
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мвд абхазии, абхазия, экскурсии
мвд абхазии, абхазия, экскурсии
МВД Абхазии направило в суды 34 материала в отношении водителей, перевозящих пассажиров
Милиция проводит профилактические мероприятия в сфере осуществления туристической деятельности, в том числе совместно с сотрудниками Минтуризма.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. МВД Абхазии направило в суды 34 административных материала в отношении водителей, которые перевозили пассажиров и грузы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также совместно с Минтуризма было выявлено десять нарушений в сфере осуществления туристической деятельности - гиды и экскурсоводы, которые работали без прохождения аттестации и без наличия свидетельства об аттестации экскурсовода.
Милиция продолжает профилактические рейды и проверяет водителей, осуществляющих пассажирские перевозки по туристическим направлениям.