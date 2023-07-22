https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/mvd-abkhazii-napravilo-v-sudy-34-materiala-v-otnoshenii-voditeley-perevozyaschikh-passazhirov-1047064134.html

МВД Абхазии направило в суды 34 материала в отношении водителей, перевозящих пассажиров

МВД Абхазии направило в суды 34 материала в отношении водителей, перевозящих пассажиров

Милиция проводит профилактические мероприятия в сфере осуществления туристической деятельности, в том числе совместно с сотрудниками Минтуризма. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T12:30+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. МВД Абхазии направило в суды 34 административных материала в отношении водителей, которые перевозили пассажиров и грузы без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Милиция продолжает профилактические рейды и проверяет водителей, осуществляющих пассажирские перевозки по туристическим направлениям.

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