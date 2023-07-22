https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/vecher-nastolnykh-igr-proshel-na-naberezhnoy-sukhuma-v-preddverii-dnya-flaga-1047069335.html

Вечер настольных игр прошел на набережной Сухума в преддверии Дня флага

Вечер настольных игр прошел на набережной Сухума в преддверии Дня флага

День государственного флага Абхазии ежегодно отмечается 23 июля. В этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T18:55+0300

2023-07-22T18:55+0300

2023-07-22T19:16+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Госкомитетом по делам молодежи и спорту провели мероприятие – вечер настольных игр, на набережной Махаджиров столицы в преддверии Дня флага Абхазии. Мероприятие поддержали федерации домино, шахмат, они предоставили игровые наборы.По ее словам, федерация тенниса предоставила стол, поэтому любой желающий мог сыграть в настольный теннисГергедава добавила, что руководители Россотрудничества и Госкомспорта Дмитрий Федотов и Таращ Хагба договорились проводить подобные мероприятия на постоянной основе, чтобы молодежь больше времени проводила на свежем воздухе.

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