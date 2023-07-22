https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev-pogib-pri-ukrainskom-obstrele-v-zone-svo-1047066398.html
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T16:10+0300
2023-07-22T16:10+0300
2023-07-22T16:53+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
журналистика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/16/1047066214_0:28:2730:1564_1920x0_80_0_0_1a6de04a3811b0d675445f56be9cd353.jpg
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства.Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.Как отметили в Минобороны, 22 июля около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв был опытнейшим профессионалом, всегда был первым в опасных зонах и передавал точную и важную информацию, память о нем всегда будет жива, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/16/1047066214_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9e332f3a4bd24b3858145f48fbc6585b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, журналистика, украина
россия, журналистика, украина
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
16:10 22.07.2023 (обновлено: 16:53 22.07.2023)
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства.
Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.
Как отметили в Минобороны, 22 июля около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.
"Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", - сказали в Минобороны.
Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв был опытнейшим профессионалом, всегда был первым в опасных зонах и передавал точную и важную информацию, память о нем всегда будет жива, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.