https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev-pogib-pri-ukrainskom-obstrele-v-zone-svo-1047066398.html

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T16:10+0300

2023-07-22T16:10+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

журналистика

украина

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства.Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.Как отметили в Минобороны, 22 июля около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв был опытнейшим профессионалом, всегда был первым в опасных зонах и передавал точную и важную информацию, память о нем всегда будет жива, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.

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