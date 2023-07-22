https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/vostochnye-kaprizy-muzykant-iz-samary-zastavila-zvuchat-skripku-v-abkhazii-1047066525.html
Восточные "капризы": музыкант из Самары заставила звучать скрипку в Абхазии
Восточные "капризы": музыкант из Самары заставила звучать скрипку в Абхазии
Пять лет назад в Абхазию из Самары переехала скрипачка Ольга Багаева и создала скрипичный ансамбль "Каприччо". 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T17:05+0300
2023-07-22T17:05+0300
2023-07-22T17:05+0300
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В 2018 году профессиональная скрипачка из Самары Ольга Багаева переехала в Абхазию и стала жить в Очамчыре. Ее талант заприметили в администрации района и предложили обучать детей, так как в районе уже 30 лет не было класса скрипки.В ансамбле выступают семь ребят от 15 до семи лет, всего в классе у Багаевой 15 учеников.Sputnik побывал на репетиции ансамбля, который готовится к выступлению на фестивале в Пицунде в июне.
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видео, мультимедиа, "дежурный по району", абхазия, очамчырский район, галский район, видео
видео, мультимедиа, "дежурный по району", абхазия, очамчырский район, галский район, видео
Восточные "капризы": музыкант из Самары заставила звучать скрипку в Абхазии
Пять лет назад в Абхазию из Самары переехала скрипачка Ольга Багаева и создала скрипичный ансамбль "Каприччо".
В 2018 году профессиональная скрипачка из Самары Ольга Багаева переехала в Абхазию и стала жить в Очамчыре. Ее талант заприметили в администрации района и предложили обучать детей, так как в районе уже 30 лет не было класса скрипки.
В ансамбле выступают семь ребят от 15 до семи лет, всего в классе у Багаевой 15 учеников.
Sputnik побывал на репетиции ансамбля, который готовится к выступлению на фестивале в Пицунде в июне.