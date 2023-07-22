https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/vostochnye-kaprizy-muzykant-iz-samary-zastavila-zvuchat-skripku-v-abkhazii-1047066525.html

Восточные "капризы": музыкант из Самары заставила звучать скрипку в Абхазии

Восточные "капризы": музыкант из Самары заставила звучать скрипку в Абхазии

Пять лет назад в Абхазию из Самары переехала скрипачка Ольга Багаева и создала скрипичный ансамбль "Каприччо". 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T17:05+0300

2023-07-22T17:05+0300

2023-07-22T17:05+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

"дежурный по району"

абхазия

очамчырский район

галский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/16/1047065145_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_92635334f8d64954f500d9a2a0fe8cc6.jpg

В 2018 году профессиональная скрипачка из Самары Ольга Багаева переехала в Абхазию и стала жить в Очамчыре. Ее талант заприметили в администрации района и предложили обучать детей, так как в районе уже 30 лет не было класса скрипки.В ансамбле выступают семь ребят от 15 до семи лет, всего в классе у Багаевой 15 учеников.Sputnik побывал на репетиции ансамбля, который готовится к выступлению на фестивале в Пицунде в июне.

абхазия

очамчырский район

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, "дежурный по району", абхазия, очамчырский район, галский район, видео