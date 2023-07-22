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ВС России уничтожили ракетным ударом большое количество наемников во Львове
ВС России уничтожили ракетным ударом большое количество наемников во Львове
В Минобороны России заявили, что на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T14:20+0300
2023-07-22T14:20+0300
2023-07-22T14:50+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове, сообщило Минобороны.Всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины."Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.Как заявляли в Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВС России уничтожили ракетным ударом большое количество наемников во Львове
14:20 22.07.2023 (обновлено: 14:50 22.07.2023)
В Минобороны России заявили, что на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове, сообщило Минобороны.
"По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", — уточнили в ведомстве.
Всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.
"Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.
Как заявляли в Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.