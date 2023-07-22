https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/vs-rossii-unichtozhili-raketnym-udarom-bolshoe-kolichestvo-naemnikov-vo-lvove-1047065421.html

ВС России уничтожили ракетным ударом большое количество наемников во Львове

ВС России уничтожили ракетным ударом большое количество наемников во Львове

В Минобороны России заявили, что на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T14:20+0300

2023-07-22T14:20+0300

2023-07-22T14:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове, сообщило Минобороны.Всего за время специальной военной операции российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины."Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.Как заявляли в Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.

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