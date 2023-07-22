https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/vystavka-sukhumskiy-avangard-kontsa-80-kh-godov-proydet-v-sukhume-1047069948.html

Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" пройдет в Сухуме

Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" пройдет в Сухуме

В экспозиции будут представлены экспонаты из частных коллекций десяти авторов. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-22T19:50+0300

2023-07-22T19:50+0300

2023-07-22T19:50+0300

в абхазии

культура

искусство

художники

абхазия

центральный выставочный зал г. сухум

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" откроется 25 июля в 17:00 в Центральном выставочном зале, сообщила Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Она отметила, что было непросто определить круг художников для выставке в "Сухумском авангарде конца 80- годов"."Мы собрали работы тех, которые есть в Абхазии, есть работы художников, чьи работы мы просто не смогли достать. Выставленные работы дают представление о том, чем занимались художники в эти годы – было официальное искусство, и рядом развивалось другое, новое. В принципе они не были противопоставлены друг другу, но тем не менее, мы решили дать такую мозаику разных художников", - подчеркнула директор ЦВЗ.Вместе с работами 70-80-х годов будут представлены картины и новых художников."Мы решили сделать такую временную арку, чтобы показать, что они остались в творчестве, они работают, меняются. Для меня лично это очень интересный период, о нем очень мало написано, к сожалению, прошло всего лишь 30-40 лет, это не такой большой срок, чтобы это стало объектом глубокого исследования", - добавила Эльвира Арсалия.Документальный фильм, который также будет показан в рамках проекта, рассказывает о творчестве художников 70-80-х годов, также Адгур Дзидзария проведет для посетителей ЦВЗ лекцию об этом периоде.На выставке будут представлены экспонаты из частных коллекций. Экспозиция состоит из работ Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Ахры Аджинджал, Александра Бояджана, Валерия Аркания, Леварсы Бутба.

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культура, искусство, художники, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум