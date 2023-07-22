Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/vystavka-sukhumskiy-avangard-kontsa-80-kh-godov-proydet-v-sukhume-1047069948.html
Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" пройдет в Сухуме
Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" пройдет в Сухуме
В экспозиции будут представлены экспонаты из частных коллекций десяти авторов. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T19:50+0300
2023-07-22T19:50+0300
в абхазии
культура
искусство
художники
абхазия
центральный выставочный зал г. сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033376651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69123020211f09e813f41cf1e8b47f17.jpg
СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" откроется 25 июля в 17:00 в Центральном выставочном зале, сообщила Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Она отметила, что было непросто определить круг художников для выставке в "Сухумском авангарде конца 80- годов"."Мы собрали работы тех, которые есть в Абхазии, есть работы художников, чьи работы мы просто не смогли достать. Выставленные работы дают представление о том, чем занимались художники в эти годы – было официальное искусство, и рядом развивалось другое, новое. В принципе они не были противопоставлены друг другу, но тем не менее, мы решили дать такую мозаику разных художников", - подчеркнула директор ЦВЗ.Вместе с работами 70-80-х годов будут представлены картины и новых художников."Мы решили сделать такую временную арку, чтобы показать, что они остались в творчестве, они работают, меняются. Для меня лично это очень интересный период, о нем очень мало написано, к сожалению, прошло всего лишь 30-40 лет, это не такой большой срок, чтобы это стало объектом глубокого исследования", - добавила Эльвира Арсалия.Документальный фильм, который также будет показан в рамках проекта, рассказывает о творчестве художников 70-80-х годов, также Адгур Дзидзария проведет для посетителей ЦВЗ лекцию об этом периоде.На выставке будут представлены экспонаты из частных коллекций. Экспозиция состоит из работ Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Ахры Аджинджал, Александра Бояджана, Валерия Аркания, Леварсы Бутба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033376651_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d46ebe7f39ea68c2161e94c4500711f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, искусство, художники, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум
культура, искусство, художники, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум

Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" пройдет в Сухуме

19:50 22.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Центральный выставочный зал
Центральный выставочный зал - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
В экспозиции будут представлены экспонаты из частных коллекций десяти авторов.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов" откроется 25 июля в 17:00 в Центральном выставочном зале, сообщила Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
"Этот проект разделен на несколько блоков, первый – это выставка, которая продлится до четвертого августа. Второй – это документальный фильм и третий – это открытая лекция. Почему сухумский авангард? Потому что период 70-80-е годы очень интересный, когда были художники, которые существовали вне официального искусства так скажем, которые выбрали иной путь творчества. Очень часто они делали выставки на альтернативных площадках и нам захотелось раскрыть эту тему", - отметила Арсалия.
Она отметила, что было непросто определить круг художников для выставке в "Сухумском авангарде конца 80- годов".
"Мы собрали работы тех, которые есть в Абхазии, есть работы художников, чьи работы мы просто не смогли достать. Выставленные работы дают представление о том, чем занимались художники в эти годы – было официальное искусство, и рядом развивалось другое, новое. В принципе они не были противопоставлены друг другу, но тем не менее, мы решили дать такую мозаику разных художников", - подчеркнула директор ЦВЗ.
Вместе с работами 70-80-х годов будут представлены картины и новых художников.
"Мы решили сделать такую временную арку, чтобы показать, что они остались в творчестве, они работают, меняются. Для меня лично это очень интересный период, о нем очень мало написано, к сожалению, прошло всего лишь 30-40 лет, это не такой большой срок, чтобы это стало объектом глубокого исследования", - добавила Эльвира Арсалия.
Документальный фильм, который также будет показан в рамках проекта, рассказывает о творчестве художников 70-80-х годов, также Адгур Дзидзария проведет для посетителей ЦВЗ лекцию об этом периоде.
На выставке будут представлены экспонаты из частных коллекций. Экспозиция состоит из работ Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Ахры Аджинджал, Александра Бояджана, Валерия Аркания, Леварсы Бутба.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0