https://sputnik-abkhazia.ru/20230722/zavershilsya-vizit-delegatsii-abkhazii-v-nikaragua-1047067542.html

Завершился визит делегации Абхазии в Никарагуа

Завершился визит делегации Абхазии в Никарагуа

Делегация Абхазии находилась в Никарагуа с 18 июля. 22.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Завершился визит правительственной делегации Абхазии во главе с первым вице-премьером Бесланом Джопуа в Никарагуа, сообщает Медиацентр МИД.21 июля первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес подписали Программу мероприятий на 2023 год.Документ предполагает сотрудничество в областях:Делегация Абхазии прибыла в Никарагуа 18 июля для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции в Никарагуа.

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