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Завершился визит делегации Абхазии в Никарагуа
Завершился визит делегации Абхазии в Никарагуа
Делегация Абхазии находилась в Никарагуа с 18 июля. 22.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-22T18:00+0300
2023-07-22T18:00+0300
2023-07-22T18:14+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Завершился визит правительственной делегации Абхазии во главе с первым вице-премьером Бесланом Джопуа в Никарагуа, сообщает Медиацентр МИД.21 июля первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес подписали Программу мероприятий на 2023 год.Документ предполагает сотрудничество в областях:Делегация Абхазии прибыла в Никарагуа 18 июля для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции в Никарагуа.
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никарагуа, абхазия, в мире, политика
никарагуа, абхазия, в мире, политика
Завершился визит делегации Абхазии в Никарагуа
18:00 22.07.2023 (обновлено: 18:14 22.07.2023)
Делегация Абхазии находилась в Никарагуа с 18 июля.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Завершился визит правительственной делегации Абхазии во главе с первым вице-премьером Бесланом Джопуа в Никарагуа, сообщает Медиацентр МИД.
"По итогам официального визита достигнуты конструктивные договоренности о дальнейшем расширении абхазо–никарагуанского сотрудничества", - говорится в сообщении.
21 июля первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес подписали Программу мероприятий на 2023 год.
Документ предполагает сотрудничество в областях:
Делегация Абхазии прибыла в Никарагуа 18 июля для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции в Никарагуа.