Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага
12:25 23.07.2023 (обновлено: 13:18 23.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятие организовано Госкомитетом по делам молодежи и спорта Абхазии.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага.
По словам начальника отдела молодежной политики Госкомспорта Идриса Кара-Осман-оглы, в акции участвуют более 200 человек - Альфард-клуб, клуб мотоциклистов "Абрек" и "Айнар" и велосипедисты.
Пробег начался от Площади Свободы, первая остановка будет у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, далее участники направятся в Кутол, где родился автор флага республики Валерий Гамгия.
© Sputnik / Марианна Кубрава В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Марианна Кубрава В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Марианна Кубрава В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
Там у памятника погибшим в Отечественной войне жителям села и у могилы Гамгия будут возложены цветы.
"Такую масштабную акцию мы проводим впервые, наша цель в том, чтобы привлекать к этим мероприятиям старшее поколение и младшее, мы к этому идем", - сказал Кара-Осман-оглы.
Участников пробега будут сопровождать сотрудники ГАИ.