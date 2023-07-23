https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/avto-moto-i-veloprobeg-proshli-v-abkhazii-ko-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-1047072464.html

Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага

Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага

Мероприятие организовано Госкомитетом по делам молодежи и спорта Абхазии. 23.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-23T12:25+0300

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в абхазии

абхазия

день флага

день государственного флага абхазии

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага. По словам начальника отдела молодежной политики Госкомспорта Идриса Кара-Осман-оглы, в акции участвуют более 200 человек - Альфард-клуб, клуб мотоциклистов "Абрек" и "Айнар" и велосипедисты. Пробег начался от Площади Свободы, первая остановка будет у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, далее участники направятся в Кутол, где родился автор флага республики Валерий Гамгия. Там у памятника погибшим в Отечественной войне жителям села и у могилы Гамгия будут возложены цветы. "Такую масштабную акцию мы проводим впервые, наша цель в том, чтобы привлекать к этим мероприятиям старшее поколение и младшее, мы к этому идем", - сказал Кара-Осман-оглы. Участников пробега будут сопровождать сотрудники ГАИ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/simvol-svobody-kak-u-abkhazii-poyavilsya-svoy-flag-1047069676.html

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абхазия, день флага, день государственного флага абхазии