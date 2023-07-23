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https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/avto-moto-i-veloprobeg-proshli-v-abkhazii-ko-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-1047072464.html
Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага
Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага
Мероприятие организовано Госкомитетом по делам молодежи и спорта Абхазии. 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T12:25+0300
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день флага
день государственного флага абхазии
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага. По словам начальника отдела молодежной политики Госкомспорта Идриса Кара-Осман-оглы, в акции участвуют более 200 человек - Альфард-клуб, клуб мотоциклистов "Абрек" и "Айнар" и велосипедисты. Пробег начался от Площади Свободы, первая остановка будет у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, далее участники направятся в Кутол, где родился автор флага республики Валерий Гамгия. Там у памятника погибшим в Отечественной войне жителям села и у могилы Гамгия будут возложены цветы. "Такую масштабную акцию мы проводим впервые, наша цель в том, чтобы привлекать к этим мероприятиям старшее поколение и младшее, мы к этому идем", - сказал Кара-Осман-оглы. Участников пробега будут сопровождать сотрудники ГАИ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/simvol-svobody-kak-u-abkhazii-poyavilsya-svoy-flag-1047069676.html
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абхазия, день флага, день государственного флага абхазии
абхазия, день флага, день государственного флага абхазии

Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага

12:25 23.07.2023 (обновлено: 13:18 23.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мероприятие организовано Госкомитетом по делам молодежи и спорта Абхазии.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Авто, мото и велопробег прошли в Абхазии ко Дню государственного флага.
По словам начальника отдела молодежной политики Госкомспорта Идриса Кара-Осман-оглы, в акции участвуют более 200 человек - Альфард-клуб, клуб мотоциклистов "Абрек" и "Айнар" и велосипедисты.
Пробег начался от Площади Свободы, первая остановка будет у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, далее участники направятся в Кутол, где родился автор флага республики Валерий Гамгия.
© Sputnik / Марианна Кубрава В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Марианна Кубрава В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
© Sputnik / Марианна Кубрава В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Сухуме стартовал авто, мото и велопробег ко Дню государственного флага
Там у памятника погибшим в Отечественной войне жителям села и у могилы Гамгия будут возложены цветы.
"Такую масштабную акцию мы проводим впервые, наша цель в том, чтобы привлекать к этим мероприятиям старшее поколение и младшее, мы к этому идем", - сказал Кара-Осман-оглы.
Участников пробега будут сопровождать сотрудники ГАИ.
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