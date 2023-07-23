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Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага
Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага
23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия. 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T11:30+0300
2023-07-23T11:30+0300
2023-07-23T11:30+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он назвал флаг, который был утвержден 23 июля 1992 года, символом борьбы за самоопределение и независимостьПрезидент подчеркнул, что флаг республики - "это не просто красивый символ государства, но, прежде всего, напоминание об ответственности каждого за возможность жить, созидать и растить детей в свободной стране"."Наша общая задача – сделать все возможное для достойной жизни граждан Республики Абхазия", - добавил глава государства. Абхазия отмечает День Государственного флага республики. В этом году Государственному флагу Абхазии исполняется 31 год.
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аслан бжания, день государственного флага абхазии, день флага, флаги, абхазия
аслан бжания, день государственного флага абхазии, день флага, флаги, абхазия
Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага
23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он назвал флаг, который был утвержден 23 июля 1992 года, символом борьбы за самоопределение и независимость
"Всего через три недели после утверждения флага началась война, которая стала тяжелым испытанием для нашего народа. Несмотря на все трудности, народ Абхазии смог отстоять свою независимость и победить в войне", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что флаг республики - "это не просто красивый символ государства, но, прежде всего, напоминание об ответственности каждого за возможность жить, созидать и растить детей в свободной стране".
"Наша общая задача – сделать все возможное для достойной жизни граждан Республики Абхазия", - добавил глава государства.
Абхазия отмечает День Государственного флага республики. В этом году Государственному флагу Абхазии исполняется 31 год.