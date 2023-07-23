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Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага

Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия. 23.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

день государственного флага абхазии

день флага

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он назвал флаг, который был утвержден 23 июля 1992 года, символом борьбы за самоопределение и независимостьПрезидент подчеркнул, что флаг республики - "это не просто красивый символ государства, но, прежде всего, напоминание об ответственности каждого за возможность жить, созидать и растить детей в свободной стране"."Наша общая задача – сделать все возможное для достойной жизни граждан Республики Абхазия", - добавил глава государства. Абхазия отмечает День Государственного флага республики. В этом году Государственному флагу Абхазии исполняется 31 год.

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аслан бжания, день государственного флага абхазии, день флага, флаги, абхазия