https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/dopolnitelnoe-vremya-bykov-i-bganba-o-pauerliftinge-v-abkhazii--1047020770.html

Дополнительное время: Быков и Бганба о пауэрлифтинге в Абхазии

Дополнительное время: Быков и Бганба о пауэрлифтинге в Абхазии

О результатах чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу, о женщинах в этом виде спорта, и о том, как развивается он в районах, в эфире радио Sputnik рассказали... 23.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-23T18:50+0300

2023-07-23T18:50+0300

2023-07-23T18:50+0300

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Дополнительное время: Быков и Бганба о пауэрлифтинге в Абхазии Дополнительное время: Быков и Бганба о пауэрлифтинге в Абхазии

О результатах чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу, о женщинах в этом виде спорта, и о том, как развивается он в районах, в эфире радио Sputnik рассказали, президент Федерации силовых видов спорта Абхазии Максим Быков и победительница Чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу Щазина Бганба.Завершился чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу. Соревнования прошли среди мужчин и женщин 14-19, 20-23, 24-39, 40-44, 45-49, 50-54 лет в 11 весовых категориях. В турнире участвовали 30 спортсменов.По словам Быкова на количество участников сказывается то, что не все спортсмены могут приехать из районов. Есть нехватка соответствующего оборудования в спортивных залах, что влияет на популяризацию этого вида спорта."Потенциал есть. Надо заниматься. На развитие спорта должны выделять больше денег, тогда наши спортсмены пойдут вперед", - сказал Быков.Чемпионка Абхазии по пауэрлифтингу Щазина Бганба в беседе на радио рассказала, как в прошлом году получила предложение поучаствовать в турнире, и начала заниматься пауэрлифтингом уже профессионально.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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