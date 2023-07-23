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Эмоции праздника: День флага в Абхазии
Эмоции праздника: День флага в Абхазии
День Государственного флага отметили в Абхазии в воскресенье, 23 июля. 23.07.2023, Sputnik Абхазия
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Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия.Праздник в Сухуме отметили торжественными мероприятиями.На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул".
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фото , мультимедиа, абхазия, день флага, фото, сухум
фото , мультимедиа, абхазия, день флага, фото, сухум

Эмоции праздника: День флага в Абхазии

22:39 23.07.2023
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День Государственного флага отметили в Абхазии в воскресенье, 23 июля.
Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия.
Праздник в Сухуме отметили торжественными мероприятиями.
На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.
Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.
На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул".
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Государственного флага отмечается в Абхазии 23 июля.

День Государственного флага отмечается в Абхазии 23 июля. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Государственного флага отмечается в Абхазии 23 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в Сухуме на набережной Махаджиров к празднику состоялось конное шествие.

Традиционно в Сухуме на набережной Махаджиров к празднику состоялось конное шествие. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в Сухуме на набережной Махаджиров к празднику состоялось конное шествие.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К площади Багапша вынесли флаги, которые олицетворяли государственность в разные исторические периоды становления Абхазии.

К площади Багапша вынесли флаги, которые олицетворяли государственность в разные исторические периоды становления Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

К площади Багапша вынесли флаги, которые олицетворяли государственность в разные исторические периоды становления Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для гостей и жителей Абхазии был организован праздничный концерт.

Для гостей и жителей Абхазии был организован праздничный концерт. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для гостей и жителей Абхазии был организован праздничный концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хор Государственного ансамбля песни и танца Абхазии исполнил фольклорные композиции.

Хор Государственного ансамбля песни и танца Абхазии исполнил фольклорные композиции. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хор Государственного ансамбля песни и танца Абхазии исполнил фольклорные композиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальные танцы в исполнении Государственного ансамбля "Кавказ".

Национальные танцы в исполнении Государственного ансамбля &quot;Кавказ&quot;. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальные танцы в исполнении Государственного ансамбля "Кавказ".

© Sputnik / Томас Тхайцук

День Государственного флага отмечается в республике с 2005 года.

День Государственного флага отмечается в республике с 2005 года. - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Государственного флага отмечается в республике с 2005 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник собрал на площади в Сухуме сотни зрителей, среди которых были и туристы.

Праздник собрал на площади в Сухуме сотни зрителей, среди которых были и туристы. - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник собрал на площади в Сухуме сотни зрителей, среди которых были и туристы.

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