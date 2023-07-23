Эмоции праздника: День флага в Абхазии

Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия.Праздник в Сухуме отметили торжественными мероприятиями.На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул".
День Государственного флага отметили в Абхазии в воскресенье, 23 июля.
Государственный флаг и герб утвердили на сессии Верховного совета Абхазии в 1992 года по эскизам художника Валерия Гамгия.
Праздник в Сухуме отметили торжественными мероприятиями.
На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.
Верхом на конях со знаменами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамен, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.
На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул".