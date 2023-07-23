https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/glava-mvd-vzyal-pod-lichnyy-kontrol-soblyudenie-poryadka-na-territorii-u-kpp-psou-1047078524.html

Глава МВД взял под личный контроль соблюдение порядка на территории у КПП "Псоу"

Глава МВД взял под личный контроль соблюдение порядка на территории у КПП "Псоу"

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут проверил обеспечение общественного порядка и соблюдения правил парковки на территории, прилегающей к... 23.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-23T19:55+0300

2023-07-23T19:55+0300

2023-07-23T20:21+0300

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СУХУМ, 23 июл-Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут взял под личный контроль соблюдение общественного порядка на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту "Псоу", из-за участившихся обращений граждан и жалоб туристов, сообщается на сайте МВД.Подразделения МВД будут продолжать профилактические и рейдовые мероприятия, проверять у водителей документы на право осуществления пассажирских перевозок, не допускать к управлению автомобилями водителей в нетрезвом состоянии и контролировать исполнение правил парковки и стоянки автомобилей.

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