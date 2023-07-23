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Глава МВД взял под личный контроль соблюдение порядка на территории у КПП "Псоу"
Глава МВД взял под личный контроль соблюдение порядка на территории у КПП "Псоу"
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут проверил обеспечение общественного порядка и соблюдения правил парковки на территории, прилегающей к... 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T19:55+0300
2023-07-23T19:55+0300
2023-07-23T20:21+0300
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СУХУМ, 23 июл-Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут взял под личный контроль соблюдение общественного порядка на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту "Псоу", из-за участившихся обращений граждан и жалоб туристов, сообщается на сайте МВД.Подразделения МВД будут продолжать профилактические и рейдовые мероприятия, проверять у водителей документы на право осуществления пассажирских перевозок, не допускать к управлению автомобилями водителей в нетрезвом состоянии и контролировать исполнение правил парковки и стоянки автомобилей.
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мвд абхазии, кпп "псоу", абхазия
мвд абхазии, кпп "псоу", абхазия
Глава МВД взял под личный контроль соблюдение порядка на территории у КПП "Псоу"
19:55 23.07.2023 (обновлено: 20:21 23.07.2023)
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут проверил обеспечение общественного порядка и соблюдения правил парковки на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту "Псоу".
СУХУМ, 23 июл-Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут взял под личный контроль соблюдение общественного порядка на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту "Псоу", из-за участившихся обращений граждан и жалоб туристов, сообщается на сайте МВД.
"Министр отметил, что соблюдение законности и правопорядка на приграничной территории – это показатель республики для каждого приезжающего гостя и никакие субъективные обстоятельства не могут быть поводом к нарушению установленных правил",- говорится в сообщении.
Подразделения МВД будут продолжать профилактические и рейдовые мероприятия, проверять у водителей документы на право осуществления пассажирских перевозок, не допускать к управлению автомобилями водителей в нетрезвом состоянии и контролировать исполнение правил парковки и стоянки автомобилей.