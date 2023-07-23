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Культурная афиша Абхазии: спектакли и концерт в Госфилармонии
Культурная афиша Абхазии: спектакли и концерт в Госфилармонии
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T14:15+0300
2023-07-23T14:15+0300
2023-07-23T14:51+0300
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Афиша культурных событий в Абхазии на неделю - с 24 по 30 июля.Государственная филармония26 июля в 19:00 – концерт классической музыки "Визит в Италию" в которой примут участие – солистка Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия и солистки Челябинской госфилармонии Ольга Смоленская и Ирина Головина.Молодежный театр26 июля в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.РУСДРАМПицундский храм29 июля в 17:00 – концерт солистов Абхазской государственной филармонии Луки Гаделия и Кристины Эшба.
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культура, абхазия
Культурная афиша Абхазии: спектакли и концерт в Госфилармонии
14:15 23.07.2023 (обновлено: 14:51 23.07.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Афиша культурных событий в Абхазии на неделю - с 24 по 30 июля.
Государственная филармония
26 июля в 19:00 – концерт классической музыки "Визит в Италию" в которой примут участие – солистка Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия и солистки Челябинской госфилармонии Ольга Смоленская и Ирина Головина.
26 июля в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.
24 июля в 19:00 в театре покажут спектакль "Электра".
25 июля в 19:00 – на сцене РУСДРАМа состоится показ спектакля "Оскар".
26 июля в 19:00 – артисты театра порадуют зрителей еще одним спектаклем "Мама".
27 июля в 19:00 – состоится показ спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества".
28 июля в 19:00 – зрители смогут посмотреть постановку "Сны одиночества".
29 июля в 19:00 – актеры РУСДРАМа выступят в постановке "Солярис".
30 июля в 19:00 – зрителям покажут спектакль "Радость вопреки всему".
29 июля в 17:00 – концерт солистов Абхазской государственной филармонии Луки Гаделия и Кристины Эшба.