https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-kontsert-v-gosfilarmonii-1047074871.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли и концерт в Госфилармонии

Культурная афиша Абхазии: спектакли и концерт в Госфилармонии

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 23.07.2023, Sputnik Абхазия

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Афиша культурных событий в Абхазии на неделю - с 24 по 30 июля.Государственная филармония26 июля в 19:00 – концерт классической музыки "Визит в Италию" в которой примут участие – солистка Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия и солистки Челябинской госфилармонии Ольга Смоленская и Ирина Головина.Молодежный театр26 июля в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.РУСДРАМПицундский храм29 июля в 17:00 – концерт солистов Абхазской государственной филармонии Луки Гаделия и Кристины Эшба.

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