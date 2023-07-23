https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/luchshaya-dostoprimechatelnost-top-5-blyud-abkhazskoy-kukhni-1047077207.html

Лучшая достопримечательность: топ-5 блюд абхазской кухни

Лучшая достопримечательность: топ-5 блюд абхазской кухни

Озеро Рица, Новоафонская пещера, Гагрипш… Все это - достопримечательности, которые стоит увидеть любому туристу, приезжающему в Абхазию хотя бы на день. 23.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-23T17:00+0300

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в абхазии

абхазская кухня

абхазия

отдых в абхазии

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Но есть еще одна важная достопримечательность, часть культуры, к которой должен прикоснуться каждый гость. Это - абхазская кухня.В последнее время, когда гастротуризм набирает особую популярность. Путешественники все чаще забывают о привычных и "безопасных" блюдах, вроде салата "Оливье" или пиццы "Маргарита" и бросаются в гастроприключение с головой. Ведь отпуск может быть только раз в году, а где еще пробовать новые и интересные блюда, как не в месте, где их лучше всего готовят?Абхазия не стала исключением. Несмотря на небольшую территорию и небольшую численность, абхазский народ может похвастаться богатой культурой, важная часть которой - кухня, ведь об абхазских застольях ходят легенды. Уж поверьте, тут найдутся блюда, которые смогут удовлетворить вкус даже самого привередливого гурмана.Курочка с аджикойДиетологи говорят, что самые лучшие и полезные блюда - самые простые. Вряд ли можно придумать что-то проще отварной курицы, обмазанной аджикой. Главное - чтобы курочка была домашней, а не замороженным бройлером, а аджика - пряной и ароматной. И тоже даже поднадоевшая диетическая куриная грудка вдруг покажется божественно вкусной.АчапаАчапа - восхитительное абхазское блюдо, основой которого может быть что угодно: капуста, стручковая фасоль, шпинат, свекольная ботва и даже растущая повсеместно колючка - апарчпан, сарсапарелль, если по-русски. Блюдо, в которое добавляют грецкий орех, кинзу, аджику и другие специи, получается нежным и при этом пикантным.Поклонником ачапа в свое время был советский лидер Никита Хрущев - побывав в абхазском селе Дурипш, он даже советовал посадить апарчпан вместо чая, настолько ему понравилось это блюдо.Ачапа украшает каждый праздничный стол, подходит даже вегетарианцам и веганам. Главное - не увлекаться, его острота может быть непривычна для желудков некоторых путешественников.АчашвАчашв (хачапур - прим.ред) хорошо известен и за пределами Абхазии. Многие жители республики уверены, что нет ничего лучше только что испеченного пышного ачашва - сыр еще тянется, тесто блестит от сливочного масла и обжигает пальцы…Самые изобретательные хозяйки могут добавлять в сыр немного ацыбра (чабера - прим.ред), или даже смешивать его с ложечкой сахара - тогда начинка получается соленой и слегка сладкой одновременно.АиладжВсе, кто хоть немного знаком с Абхазией, знают, что королева абхазского стола - абыста (мамалыга - прим. ред). Это основа основ, блюдо, которое буквально заменяет хлеб, к которому подходят любые соусы, закуски, мясо или рыба.Но аиладж осмеливается попробовать не каждый гость республики. А зря - по сути, это та же самая абыста, только более нежная, с уже вмешанным в нее кисломолочным сыром. Слегка тянущаяся масса прекрасно сочетается с ахарцвы (мацони - прим. ред) и с любыми другими блюдами, и может приятно удивить любого путешественника.АкалмышьНикакая трапеза не может обойтись без самого главного - без десерта. Десерты в абхазской кухне простые, в них используется то, что обычно есть в любом хозяйстве - виноградный сок и кукурузная мука. Главное - хорошо мешать, акалмышь должен быть без комочков, однородным и нежным.Получившееся ярко-фиолетовое желе украшают сверху грецкими орехами и подают к столу в маленьких креманках или на большой тарелке, чтобы каждый брал себе сколько хочет.Простое, но вкусное лакомство приходится по душе и взрослым, и детям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190814/1016239498.html

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