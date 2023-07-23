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Путин: потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек
Путин: потери ВСУ при контрнаступлении составили 26 тысяч человек
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек. 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T13:20+0300
2023-07-23T13:20+0300
2023-07-23T13:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
александр лукашенко
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что, по оценкам США, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ составили 26 тысяч человек.Иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости, добавил Путин.Президент России отметил, что общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правительств.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, украина
владимир путин, александр лукашенко, россия, украина
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тысяч человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что, по оценкам США, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ составили 26 тысяч человек.
"Больше… уже больше", - сказал Путин.
Иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости, добавил Путин.
Президент России отметил, что общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правительств.