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Штормовое предупреждение из-за ливней объявлено на Кубани
Штормовое предупреждение из-за ливней объявлено на Кубани
В регионе прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T17:55+0300
2023-07-23T17:55+0300
2023-07-23T17:55+0300
сочи
кубань
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дождь
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 24 июля, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону.Спасатели просят жителей региона быть предусмотрительными, соблюдать элементарные правила в период неблагоприятных климатических условий.
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сочи, кубань, россия, дождь
сочи, кубань, россия, дождь
Штормовое предупреждение из-за ливней объявлено на Кубани
В регионе прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 24 июля, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону.
"До конца суток 23.07 а также в течение суток 24.07 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей региона быть предусмотрительными, соблюдать элементарные правила в период неблагоприятных климатических условий.