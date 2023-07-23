https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-livney-obyavleno-na-kubani-1047077863.html

Штормовое предупреждение из-за ливней объявлено на Кубани

Штормовое предупреждение из-за ливней объявлено на Кубани

В регионе прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. 23.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-23T17:55+0300

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сочи

кубань

россия

дождь

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 24 июля, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону.Спасатели просят жителей региона быть предусмотрительными, соблюдать элементарные правила в период неблагоприятных климатических условий.

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