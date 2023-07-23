https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/takie-obstoyatelstva-alkhazov-o-vostrebovannosti-muzykalnogo-obrazovaniya-v-abkhazii---1046981116.html
Такие обстоятельства: Алхазов о востребованности музыкального образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Алхазов о востребованности музыкального образования в Абхазии
Директор школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов в эфире радио Sputnik рассказал, как в школе организован учебный процесс, какие направления больше... 23.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-23T09:50+0300
2023-07-23T09:50+0300
2023-07-23T14:02+0300
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музыкальные инструменты
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Такие обстоятельства: Алхазов о востребованности музыкального образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Алхазов о востребованности музыкального образования в Абхазии
Прием документов на обучение в школе искусств начнется в конце августа, однако, уже сейчас есть заявки, сказал Алхазов в беседе на радио. Направления как вокал, брейк-данс, игра на гитаре пользуются большой популярностью среди детей, принять всех желающих не получается, отметил он.Алхазов сказал, что чаще всего детей приводят для общего развития, нежели чем, для продолжения творческого дела."Музыка сейчас не то направление, где можно себя чувствовать хорошо финансово. Остаются только те, которые любят и верят в музыку, не задумываясь о том, как они будут с ней дальше сосуществовать. Небольшой процент детей после школы идет дальше", - отметил Алхазов.Директор школы искусств рассказал, что финансирование школы идет за счет столичного бюджета, однако, этих средств на развитие классов, ремонта школы не хватает.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, искусство, школа, музыкальные инструменты, аудио
подкасты, такие обстоятельства, искусство, школа, музыкальные инструменты, аудио
Такие обстоятельства: Алхазов о востребованности музыкального образования в Абхазии
09:50 23.07.2023 (обновлено: 14:02 23.07.2023)
Директор школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов в эфире радио Sputnik рассказал, как в школе организован учебный процесс, какие направления больше востребованы, и насколько сегодня востребовано музыкальное образование.
Прием документов на обучение в школе искусств начнется в конце августа, однако, уже сейчас есть заявки, сказал Алхазов в беседе на радио. Направления как вокал, брейк-данс, игра на гитаре пользуются большой популярностью среди детей, принять всех желающих не получается, отметил он.
Алхазов сказал, что чаще всего детей приводят для общего развития, нежели чем, для продолжения творческого дела.
"Музыка сейчас не то направление, где можно себя чувствовать хорошо финансово. Остаются только те, которые любят и верят в музыку, не задумываясь о том, как они будут с ней дальше сосуществовать. Небольшой процент детей после школы идет дальше", - отметил Алхазов.
Директор школы искусств рассказал, что финансирование школы идет за счет столичного бюджета, однако, этих средств на развитие классов, ремонта школы не хватает.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.