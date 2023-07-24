https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/ataka-17-dronov-otbita-v-krymu-1047087774.html

Атака 17 дронов отбита в Крыму

Атака 17 дронов отбита в Крыму

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T09:35+0300

2023-07-24T09:35+0300

2023-07-24T13:42+0300

военная спецоперация рф в донбассе

крым

россия

украина

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047087605_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_0c59ddc593d293cc8ade7ef39a089110.jpg

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО". "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", – добавили там.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

крым, россия, украина, беспилотники