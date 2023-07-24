Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/ataka-17-dronov-otbita-v-krymu-1047087774.html
Атака 17 дронов отбита в Крыму
Атака 17 дронов отбита в Крыму
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T09:35+0300
2023-07-24T13:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
крым
россия
украина
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047087605_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_0c59ddc593d293cc8ade7ef39a089110.jpg
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО". "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", – добавили там.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047087605_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7d57db4ed77e004cea282f5171c509ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
крым, россия, украина, беспилотники
крым, россия, украина, беспилотники

Атака 17 дронов отбита в Крыму

09:35 24.07.2023 (обновлено: 13:42 24.07.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", – сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО". "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", – добавили там.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0