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Атака 17 дронов отбита в Крыму
Атака 17 дронов отбита в Крыму
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T09:35+0300
2023-07-24T09:35+0300
2023-07-24T13:42+0300
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО". "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", – добавили там.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей.
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крым, россия, украина, беспилотники
крым, россия, украина, беспилотники
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Киев пытался атаковать объекты в Крыму 17 БПЛА, все они уничтожены средствами РЭБ и ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", – сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, "три БПЛА были уничтожены средствами ПВО". "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", – добавили там.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей.