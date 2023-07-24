https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-nauchnoy-i-tvorcheskoy-intelligentsii-1047107824.html

Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции

Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции

Глава государства подчеркнул, что всегда выступает за диалог между государством и обществом. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

ученые

общество

абхазия

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции, сообщила пресс-служба главы государства. Главе государства рассказали о проблемах, существующих в академической среде и путях их решения. Бжания в свою очередь сообщил о положении дел в различных направлениях жизнедеятельности страны.Стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки.

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аслан бжания, ученые, общество, абхазия