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Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции
Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции
Глава государства подчеркнул, что всегда выступает за диалог между государством и обществом. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T20:00+0300
2023-07-24T20:00+0300
2023-07-24T21:52+0300
в абхазии
аслан бжания
ученые
общество
абхазия
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции, сообщила пресс-служба главы государства. Главе государства рассказали о проблемах, существующих в академической среде и путях их решения. Бжания в свою очередь сообщил о положении дел в различных направлениях жизнедеятельности страны.Стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки.
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аслан бжания, ученые, общество, абхазия
аслан бжания, ученые, общество, абхазия
Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции
20:00 24.07.2023 (обновлено: 21:52 24.07.2023)
Глава государства подчеркнул, что всегда выступает за диалог между государством и обществом.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями научной и творческой интеллигенции, сообщила пресс-служба главы государства.
"Такие встречи всегда эффективны. Ваши мнения и рекомендации по актуальным вопросам, происходящим в стране для нас представляют ценность", - сказал президент.
Главе государства рассказали о проблемах, существующих в академической среде и путях их решения. Бжания в свою очередь сообщил о положении дел в различных направлениях жизнедеятельности страны.
Стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки.