https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/dom-moskvy-v-sukhume-peredal-meditsinskie-izdeliya-dlya-dvukh-bolnits-abkhazii-1047106462.html
Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия для двух больниц Абхазии
Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия для двух больниц Абхазии
Акция проходит по программе Правительства Москвы по поддержке соотечественников за рубежом. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T18:00+0300
2023-07-24T18:00+0300
2023-07-24T18:46+0300
в абхазии
гал
галский район
сухум
правительство г. москвы
абхазия
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047105756_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a60fc27dc12792bfdbb7d4e791019a6.jpg
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия Сухумской городской поликлинике и Галской Центральной районной больнице, сообщает пресс-служба культурного-делового центра.Представители этих медучреждений в 2022 году обратились в Дом Москвы с просьбой помочь приобрести телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, измерители артериального давления и измерители концентрации глюкозы в крови, а также пульсометры и другие медицинские изделия.Помощь была оказана в рамках реализации программы Правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.В июне 2022 года Дом Москвы в Сухуме передал медицинское оборудование Очамчырской центральной районной больнице.
гал
галский район
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047105756_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1921b540620f08ca8ba509c14df444cb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гал, галский район, сухум, правительство г. москвы, абхазия, медицина
гал, галский район, сухум, правительство г. москвы, абхазия, медицина
Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия для двух больниц Абхазии
18:00 24.07.2023 (обновлено: 18:46 24.07.2023)
Акция проходит по программе Правительства Москвы по поддержке соотечественников за рубежом.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия Сухумской городской поликлинике и Галской Центральной районной больнице, сообщает пресс-служба культурного-делового центра.
Представители этих медучреждений в 2022 году обратились в Дом Москвы с просьбой помочь приобрести телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, измерители артериального давления и измерители концентрации глюкозы в крови, а также пульсометры и другие медицинские изделия.
Помощь была оказана в рамках реализации программы Правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
В июне 2022 года Дом Москвы в Сухуме передал медицинское оборудование Очамчырской центральной районной больнице.