https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/dom-moskvy-v-sukhume-peredal-meditsinskie-izdeliya-dlya-dvukh-bolnits-abkhazii-1047106462.html

Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия для двух больниц Абхазии

Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия для двух больниц Абхазии

Акция проходит по программе Правительства Москвы по поддержке соотечественников за рубежом. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T18:00+0300

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в абхазии

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медицина

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия Сухумской городской поликлинике и Галской Центральной районной больнице, сообщает пресс-служба культурного-делового центра.Представители этих медучреждений в 2022 году обратились в Дом Москвы с просьбой помочь приобрести телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, измерители артериального давления и измерители концентрации глюкозы в крови, а также пульсометры и другие медицинские изделия.Помощь была оказана в рамках реализации программы Правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.В июне 2022 года Дом Москвы в Сухуме передал медицинское оборудование Очамчырской центральной районной больнице.

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гал, галский район, сухум, правительство г. москвы, абхазия, медицина