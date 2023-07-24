https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/okolo-300-detey-zabolelo-rotavirusom-v-gudaute-za-dve-nedeli-1047093053.html

Около 300 детей заболело ротавирусом в Гудауте за две недели

Около 300 детей заболело ротавирусом в Гудауте за две недели

Примерно по 30 человек ежесуточно обращаются в медучреждения Гудауты с жалобами на отравление с середины июля. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T13:20+0300

2023-07-24T13:20+0300

2023-07-24T14:21+0300

в абхазии

гудаутский район

гудаута

абхазия

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 300 детей заболели ротавирусной инфекцией в Гудауте за последние две недели, сообщила на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района главный санитарный врач муниципалитета Инга Чанба.Чанба подчеркнула, что все пациенты с ротавирусной инфекцией – это дети. Симптомы заболевания – расстройство пищеварительной системы и рвота. Осложнений у них выявлено не было. Дети проходят необходимые процедуры в медучреждении и их отпускают по месту жительства или пребывания.

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гудаутский район, гудаута, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии