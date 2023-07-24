https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/ostorozhno-spoyler-gorod-asteroidov-andersona-i-nevynosimaya-legkost-bytya-kundera-1047029385.html
Осторожно, спойлер: "Город астероидов" Андерсона и "Невыносимая легкость бытия" Кундеры
Осторожно, спойлер: "Город астероидов" Андерсона и "Невыносимая легкость бытия" Кундеры
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава рассказали о творчестве кинорежиссера Уэса Андерсона и его новой работе "Город... 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T10:10+0300
2023-07-24T10:10+0300
2023-07-24T10:26+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
кино
писатель
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Осторожно, спойлер: «Город астероидов» Андерсона и «Невыносимая легкость бытья» Кундера
Осторожно, спойлер: «Город астероидов» Андерсона и «Невыносимая легкость бытья» Кундера
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава рассказали о творчестве кинорежиссера Уэса Андерсона и его новой работе "Город астероидов", а в литературной части программы речь шла о романе чешского и французского писателя Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия". Полную версию интервью слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, писатель, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, писатель, аудио
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава рассказали о творчестве кинорежиссера Уэса Андерсона и его новой работе "Город астероидов", а в литературной части программы речь шла о романе чешского и французского писателя Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия".
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.