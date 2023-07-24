https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/ostorozhno-spoyler-gorod-asteroidov-andersona-i-nevynosimaya-legkost-bytya-kundera-1047029385.html

Осторожно, спойлер: "Город астероидов" Андерсона и "Невыносимая легкость бытия" Кундеры

Осторожно, спойлер: "Город астероидов" Андерсона и "Невыносимая легкость бытия" Кундеры

В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава рассказали о творчестве кинорежиссера Уэса Андерсона и его новой работе "Город... 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T10:10+0300

2023-07-24T10:10+0300

2023-07-24T10:26+0300

осторожно, спойлер!

подкасты

осторожно, спойлер

кино

писатель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047029221_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6fc3671154ebdd84a93522b90bc7aade.jpg

Осторожно, спойлер: «Город астероидов» Андерсона и «Невыносимая легкость бытья» Кундера Осторожно, спойлер: «Город астероидов» Андерсона и «Невыносимая легкость бытья» Кундера

В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава рассказали о творчестве кинорежиссера Уэса Андерсона и его новой работе "Город астероидов", а в литературной части программы речь шла о романе чешского и французского писателя Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия". Полную версию интервью слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, осторожно, спойлер , кино, писатель, аудио