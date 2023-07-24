https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/otdykh-v-abkhazii-pamyatka-turistu-1047091052.html

Отдых в Абхазии: памятка туристу

Отдых в Абхазии: памятка туристу

Абхазия – прекрасное место для отдыха. Теплое море, зеленые горы, солнечная погода, вкусная еда и приветливые люди, что еще нужно для счастья? 24.07.2023, Sputnik Абхазия

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Неудивительно, что популярность черноморского курорта, особенно среди российских туристов, растет с каждым годом.Тем не менее, собираясь в другую страну, нужно заранее узнать о ней побольше. Sputnik даст несколько советов путешественникам, желающим, чтобы их отпуск прошел как можно комфортнее и приятнее.Как добратьсяИз Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию ежедневно отправляются поезда. Рейсом могут воспользоваться не только жители двух столиц России, но и других городов, через которые лежит путь этих поездов. Стоимость билета из Москвы в Сухум – 3900 рублей. А из Петербурга в Сухум – 4700 рублей.В Абхазию прямым рейсом можно добраться и на автобусе. Но автобусное сообщение установлено между Сухумом и только тремя городами России: Краснодар, Ростов-на-Дону и Нальчик.В Абхазию можно попасть и с пересадками. Для этого для начала нужно прилететь на самолете или же приехать на поезде или электричке в Сочи, а оттуда уже на маршрутке или такси добраться до КПП "Псоу". Автобусы и маршрутки идут до остановки Псоу или Казачий рынок, от остановки нужно пройти несколько сотен метров до контрольно-пограничного пункта. После прохождения российско-абхазской границы можно сесть на маршрутку или автобус, следующие до разных городов и поселков Абхазии.Между Сочи и Гагрой также курсирует "Ласточка".Ежедневно скоростной электропоезд будет отправляется:Время в пути — около трех часов. Пограничный контроль пассажиры проходят на станциях Веселое и Цандрипш. Следите за временемАбхазия, как и Сочи, живет по московскому времени. К сожалению, это не всегда понимают наши гаджеты. Зачастую при переходе границы часовой пояс в телефонах автоматически переводится на Тбилиси.Москва "отстает" от Тбилиси на час, поэтому такое переключение лучше выключить. Иначе вы везде будете появляться раньше назначенного времени.Следите за одеждойАбхазия – кавказская республика, и абхазы, хоть и очень лояльно относятся к "причудам" некоторых гостей, чтят древние традиции и строгие правила поведения. Очень часто в кафе и ресторанах, особенно в курортных зонах, можно встретить таблички, показывающие, что посетители в купальниках здесь не обслуживаются. Иногда несоблюдение этого правила даже приводило к конфликтам.Недавно этот запрет обрел законодательную форму – депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях. С 1 августа 2023 года появление в купальниках или в обнаженном виде в местах, не предназначенных для купания, будет караться штрафом в шесть тысяч рублей.Следите за солнцемЗачем еще приезжать на черноморский курорт, как не за шоколадным загаром? Летом пляжи Абхазии полны туристов, которые готовы пролежать под палящим солнцем целый день, чтобы потом у коллег и соседей был наглядный повод для зависти.Но делать этого так все-таки не стоит. Пусть светлая кожа местных жителей вас не обманывает – летние месяцы в Абхазии очень жаркие, и проведя весь день на солнце, можно заработать не только ожоги, но и тепловой удар.Поэтому загорать на солнце лучше до полудня и после обеда, а на экскурсиях и во время прогулок по городу нужно носить головные уборы и не забывать про кремы и спреи с высоким SPF (фактор защиты от солнца – прим.).Изучите памятку для туристов от Sputnik: с номерами экстренных служб, предостережением от мошенников, информацией о том, как безопасно отправиться в горы и другими полезными советами - здесь.

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