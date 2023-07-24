https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/otdykh-v-abkhazii-pamyatka-turistu-1047091052.html
Отдых в Абхазии: памятка туристу
Отдых в Абхазии: памятка туристу
Абхазия – прекрасное место для отдыха. Теплое море, зеленые горы, солнечная погода, вкусная еда и приветливые люди, что еще нужно для счастья? 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T11:30+0300
2023-07-24T11:30+0300
2023-07-24T13:40+0300
в абхазии
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Неудивительно, что популярность черноморского курорта, особенно среди российских туристов, растет с каждым годом.Тем не менее, собираясь в другую страну, нужно заранее узнать о ней побольше. Sputnik даст несколько советов путешественникам, желающим, чтобы их отпуск прошел как можно комфортнее и приятнее.Как добратьсяИз Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию ежедневно отправляются поезда. Рейсом могут воспользоваться не только жители двух столиц России, но и других городов, через которые лежит путь этих поездов. Стоимость билета из Москвы в Сухум – 3900 рублей. А из Петербурга в Сухум – 4700 рублей.В Абхазию прямым рейсом можно добраться и на автобусе. Но автобусное сообщение установлено между Сухумом и только тремя городами России: Краснодар, Ростов-на-Дону и Нальчик.В Абхазию можно попасть и с пересадками. Для этого для начала нужно прилететь на самолете или же приехать на поезде или электричке в Сочи, а оттуда уже на маршрутке или такси добраться до КПП "Псоу". Автобусы и маршрутки идут до остановки Псоу или Казачий рынок, от остановки нужно пройти несколько сотен метров до контрольно-пограничного пункта. После прохождения российско-абхазской границы можно сесть на маршрутку или автобус, следующие до разных городов и поселков Абхазии.Между Сочи и Гагрой также курсирует "Ласточка".Ежедневно скоростной электропоезд будет отправляется:Время в пути — около трех часов. Пограничный контроль пассажиры проходят на станциях Веселое и Цандрипш. Следите за временемАбхазия, как и Сочи, живет по московскому времени. К сожалению, это не всегда понимают наши гаджеты. Зачастую при переходе границы часовой пояс в телефонах автоматически переводится на Тбилиси.Москва "отстает" от Тбилиси на час, поэтому такое переключение лучше выключить. Иначе вы везде будете появляться раньше назначенного времени.Следите за одеждойАбхазия – кавказская республика, и абхазы, хоть и очень лояльно относятся к "причудам" некоторых гостей, чтят древние традиции и строгие правила поведения. Очень часто в кафе и ресторанах, особенно в курортных зонах, можно встретить таблички, показывающие, что посетители в купальниках здесь не обслуживаются. Иногда несоблюдение этого правила даже приводило к конфликтам.Недавно этот запрет обрел законодательную форму – депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях. С 1 августа 2023 года появление в купальниках или в обнаженном виде в местах, не предназначенных для купания, будет караться штрафом в шесть тысяч рублей.Следите за солнцемЗачем еще приезжать на черноморский курорт, как не за шоколадным загаром? Летом пляжи Абхазии полны туристов, которые готовы пролежать под палящим солнцем целый день, чтобы потом у коллег и соседей был наглядный повод для зависти.Но делать этого так все-таки не стоит. Пусть светлая кожа местных жителей вас не обманывает – летние месяцы в Абхазии очень жаркие, и проведя весь день на солнце, можно заработать не только ожоги, но и тепловой удар.Поэтому загорать на солнце лучше до полудня и после обеда, а на экскурсиях и во время прогулок по городу нужно носить головные уборы и не забывать про кремы и спреи с высоким SPF (фактор защиты от солнца – прим.).Изучите памятку для туристов от Sputnik: с номерами экстренных служб, предостережением от мошенников, информацией о том, как безопасно отправиться в горы и другими полезными советами - здесь.
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абхазия, отдых, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых, отдых в абхазии, туристы
Отдых в Абхазии: памятка туристу
11:30 24.07.2023 (обновлено: 13:40 24.07.2023)
Абхазия – прекрасное место для отдыха. Теплое море, зеленые горы, солнечная погода, вкусная еда и приветливые люди, что еще нужно для счастья?
Неудивительно, что популярность черноморского курорта, особенно среди российских туристов, растет с каждым годом.
Тем не менее, собираясь в другую страну, нужно заранее узнать о ней побольше. Sputnik даст несколько советов путешественникам, желающим, чтобы их отпуск прошел как можно комфортнее и приятнее.
Как добраться
Из Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию ежедневно отправляются поезда. Рейсом могут воспользоваться не только жители двух столиц России, но и других городов, через которые лежит путь этих поездов. Стоимость билета из Москвы в Сухум – 3900 рублей. А из Петербурга в Сухум – 4700 рублей.
В Абхазию прямым рейсом можно добраться и на автобусе. Но автобусное сообщение установлено между Сухумом и только тремя городами России: Краснодар, Ростов-на-Дону и Нальчик.
В Абхазию можно попасть и с пересадками. Для этого для начала нужно прилететь на самолете или же приехать на поезде или электричке в Сочи, а оттуда уже на маршрутке или такси добраться до КПП "Псоу". Автобусы и маршрутки идут до остановки Псоу или Казачий рынок, от остановки нужно пройти несколько сотен метров до контрольно-пограничного пункта. После прохождения российско-абхазской границы можно сесть на маршрутку или автобус, следующие до разных городов и поселков Абхазии.
Между Сочи и Гагрой также курсирует "Ласточка".
Ежедневно скоростной электропоезд будет отправляется:
из аэропорта Сочи в 18:52;
из Гагры в Сочи через аэропорт в 07:30;
из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15;
Время в пути — около трех часов. Пограничный контроль пассажиры проходят на станциях Веселое и Цандрипш.
Следите за временем
Абхазия, как и Сочи, живет по московскому времени. К сожалению, это не всегда понимают наши гаджеты. Зачастую при переходе границы часовой пояс в телефонах автоматически переводится на Тбилиси.
Москва "отстает" от Тбилиси на час, поэтому такое переключение лучше выключить. Иначе вы везде будете появляться раньше назначенного времени.
Следите за одеждой
Абхазия – кавказская республика, и абхазы, хоть и очень лояльно относятся к "причудам" некоторых гостей, чтят древние традиции и строгие правила поведения. Очень часто в кафе и ресторанах, особенно в курортных зонах, можно встретить таблички, показывающие, что посетители в купальниках здесь не обслуживаются. Иногда несоблюдение этого правила даже приводило к конфликтам.
Недавно этот запрет обрел законодательную форму – депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
С 1 августа 2023 года появление в купальниках или в обнаженном виде в местах, не предназначенных для купания, будет караться штрафом в шесть тысяч рублей.
Следите за солнцем
Зачем еще приезжать на черноморский курорт, как не за шоколадным загаром? Летом пляжи Абхазии полны туристов, которые готовы пролежать под палящим солнцем целый день, чтобы потом у коллег и соседей был наглядный повод для зависти.
Но делать этого так все-таки не стоит. Пусть светлая кожа местных жителей вас не обманывает – летние месяцы в Абхазии очень жаркие, и проведя весь день на солнце, можно заработать не только ожоги, но и тепловой удар.
Поэтому загорать на солнце лучше до полудня и после обеда, а на экскурсиях и во время прогулок по городу нужно носить головные уборы и не забывать про кремы и спреи с высоким SPF (фактор защиты от солнца – прим.).
Изучите памятку для туристов от Sputnik: с номерами экстренных служб, предостережением от мошенников, информацией о том, как безопасно отправиться в горы и другими полезными советами - здесь
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