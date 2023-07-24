https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/parlament-rassmotrit-ratifikatsiyu-soglasheniya-o-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1047109854.html

Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения о реконструкции Сухумского аэропорта

Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения о реконструкции Сухумского аэропорта

Заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками состоялось в понедельник, 24 июля. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухумский аэропорт

абхазия

парламент абхазии

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения между Абхазией и Россией о реконструкции Сухумского аэропорта на ближайшем заседании сессии.В понедельник состоялось заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. По итогам члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять проект закона.16 июня Абхазия и Россия подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.

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