https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/parlament-rassmotrit-ratifikatsiyu-soglasheniya-o-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1047109854.html
Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения о реконструкции Сухумского аэропорта
Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения о реконструкции Сухумского аэропорта
Заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками состоялось в понедельник, 24 июля. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T23:00+0300
2023-07-24T23:00+0300
2023-07-24T23:19+0300
в абхазии
сухумский аэропорт
абхазия
парламент абхазии
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения между Абхазией и Россией о реконструкции Сухумского аэропорта на ближайшем заседании сессии.В понедельник состоялось заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. По итогам члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять проект закона.16 июня Абхазия и Россия подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.
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сухумский аэропорт, абхазия, парламент абхазии
сухумский аэропорт, абхазия, парламент абхазии
Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения о реконструкции Сухумского аэропорта
23:00 24.07.2023 (обновлено: 23:19 24.07.2023)
Заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками состоялось в понедельник, 24 июля.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Парламент рассмотрит ратификацию Соглашения между Абхазией и Россией о реконструкции Сухумского аэропорта на ближайшем заседании сессии.
В понедельник состоялось заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. По итогам члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять проект закона.
Документ регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон.
16 июня Абхазия и Россия подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.