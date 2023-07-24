https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/putin-podpisal-zakon-o-vnedrenii-tsifrovogo-rublya-1047093813.html

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года, а норма об определении правительством порядка совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями – с 1... 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T14:45+0300

2023-07-24T14:45+0300

2023-07-24T14:45+0300

россия

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рубль

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Гражданский кодекс, предусматривающих завещание и наследование прав на цифровые рубли, следует из документа на официальном портале правовой информации.Расчеты цифровыми рублями будут осуществляться путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.Закон вводит возможность для наследников получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя с его банковских счетов. Наследник, которому завещаны (в том числе путем завещательного распоряжения) цифровые рубли, сможет в любое время в течение шести месяцев со дня открытия наследства получить со счета наследодателя необходимые для похорон средства.

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