https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-smeny-pola-cheloveka-1047106985.html

Путин подписал закон о запрете смены пола человека

Путин подписал закон о запрете смены пола человека

Более двух тысяч записей актов гражданского состояния о смене пола было зарегистрировано в России с 2018 по 2022 год. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T18:40+0300

2023-07-24T18:40+0300

2023-07-24T18:54+0300

россия

владимир путин

гендер

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека, теперь это будет возможно только по медицинским показаниям, сменившим пол также нельзя будет усыновить детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете, его нормы распространяться не будут.Также указывается, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГСом в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения".Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с "лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", по решению врачебной комиссии.

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