https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/rossiyskie-voennye-predotvratili-popytku-ukrainy-sovershit-terakt-v-moskve--1047087213.html

Российские военные предотвратили попытку Украины совершить теракт в Москве

Российские военные предотвратили попытку Украины совершить теракт в Москве

Ранее 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки... 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T08:55+0300

2023-07-24T08:55+0300

2023-07-24T13:44+0300

военная спецоперация рф в донбассе

москва

беспилотники

россия

украина

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Террористическую атаку пытался осуществить украинский режим по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны России.Пострадавших в результате попытки атаки нет.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.

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москва, беспилотники, россия, украина