https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/rossiyskie-voennye-predotvratili-popytku-ukrainy-sovershit-terakt-v-moskve--1047087213.html
Российские военные предотвратили попытку Украины совершить теракт в Москве
Российские военные предотвратили попытку Украины совершить теракт в Москве
Ранее 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки... 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T08:55+0300
2023-07-24T08:55+0300
2023-07-24T13:44+0300
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Террористическую атаку пытался осуществить украинский режим по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны России.Пострадавших в результате попытки атаки нет.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.
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москва, беспилотники, россия, украина
москва, беспилотники, россия, украина
Российские военные предотвратили попытку Украины совершить теракт в Москве
08:55 24.07.2023 (обновлено: 13:44 24.07.2023)
Ранее 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Кроме того, два дрона система ПВО сбила в Новой Москве.
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Террористическую атаку пытался осуществить украинский режим по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны России.
"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", – сказали в ведомстве.
Пострадавших в результате попытки атаки нет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.