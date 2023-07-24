https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/sud-priznal-genotsidom-deystviya-fashistov-v-podmoskove-vo-vremya-okkupatsii--1047105563.html
Суд признал геноцидом действия фашистов в Подмосковье во время оккупации
Суд признал геноцидом действия фашистов в Подмосковье во время оккупации
Оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T17:15+0300
2023-07-24T17:15+0300
2023-07-24T18:36+0300
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Суд признал геноцидом действия фашистов в Подмосковье во время оккупации с октября 1941 года по январь 1942-го. К участию в судебных заседаниях были привлечены представители региональных министерств, в процессе изучены архивные документы и материалы по фактам жестокого массового уничтожения мирного населения немецкими захватчиками, допрошены свидетели этих страшных событий и представители поисковых отрядов.Доказано, что в октябре 1941 года немцы в деревне Микулино Лотошинского района разгромили корпуса психиатрической больницы. Душевнобольных пациентов выгоняли на мороз в белье, травили газом и расстреливали. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек.Материальный ущерб оценивается в 6,4 триллиона рублей.
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суд, подмосковье (телеканал), московская область, россия, вов, фашисты
суд, подмосковье (телеканал), московская область, россия, вов, фашисты
Суд признал геноцидом действия фашистов в Подмосковье во время оккупации
17:15 24.07.2023 (обновлено: 18:36 24.07.2023)
Оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны.
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Суд признал геноцидом действия фашистов в Подмосковье во время оккупации с октября 1941 года по январь 1942-го.
Жителей Подмосковья пытали, убивали, грабили, выгоняли из жилищ, чтобы разместить в их квартирах немецкие военные части, выпускали на заминированные поля.
К участию в судебных заседаниях были привлечены представители региональных министерств, в процессе изучены архивные документы и материалы по фактам жестокого массового уничтожения мирного населения немецкими захватчиками, допрошены свидетели этих страшных событий и представители поисковых отрядов.
Доказано, что в октябре 1941 года немцы в деревне Микулино Лотошинского района разгромили корпуса психиатрической больницы. Душевнобольных пациентов выгоняли на мороз в белье, травили газом и расстреливали.
Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек.
Материальный ущерб оценивается в 6,4 триллиона рублей.