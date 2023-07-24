Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и о национально-освободительном движении
"Главное, что мы пришли к этому. Давно надо было этот закон принимать, но по многим причинам он был отложен... Мы решили, что в этот закон лучше сразу внести и ветеранов, и тех, кто принимали участие в боевых действиях после войны. И получился объемный, состоятельный, содержательный закон. В законе определены такие понятия, как "Отечественная война народа Абхазии", "ветеран войны". Мы выделили ветерана тыла, чего раньше не было, но было много вопросов. Это те, кто вносили свою лепту – и медики, и связисты, и телевизионщики. Понятия "ветеран боевых действий на территории Абхазии", "инвалид войны" и "инвалид боевых действий", "доброволец", – рассказал Лолуа.
"Также есть и второй закон о национально-освободительном движении, который тоже очень важен. Это наша история. Мы тоже обозначили годы, в которых абхазский народ принимал участие – это 1931 год, 1956, 1967, 1978, 1980, 1989, 1991, 1997 годы – это все, что предшествовало нашему признанию, нашей борьбе. Также определено понятие участника национально-освободительного движения. В то время они подвергались преследованию. Это было время СССР. Многие были осуждены, остались инвалидами, отсидели в тюрьмах за право высказывать мнение. На них тоже распространяются меры социальной поддержки", – сказал Рауль Лолуа.