Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/takie-obstoyatelstva-lolua-o-zakonakh-o-veteranakh-i-o-natsionalno-osvoboditelnom-dvizhenii-1047090103.html
Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и о национально-освободительном движении
Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и о национально-освободительном движении
Разработчик законов о ветеранах и о национально-освободительном движении Рауль Лолуа в интервью радио Sputnik рассказал о том, как работали над документами и... 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T15:25+0300
2023-07-24T15:26+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047090438_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_759caa6c89434f97131389ee42c10a0c.jpg
Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и национально-освободительном движении
Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и национально-освободительном движении
Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действиях на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" в окончательном чтении. Документ устанавливает права и социальные гарантии для ветеранов, разграничивает категории ветеранов. Подробнее об этих законах рассказал бывшим депутат, один из разработчиков законопроектов, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.По закону, который уже вступил в действие, под Отечественной войной народа Абхазии подразумевается война против оккупационных войск Госсовета Грузии, осуществляющих вероломное нападение с целью осуществления геноцида государствообразующего абхазского народа, завершенная победой народа Абхазии 30 сентября 1993 года. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/18/1047090438_255:0:2570:1736_1920x0_80_0_0_0b949a368c7000809f573147da3ae5f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, такие обстоятельства, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и о национально-освободительном движении

15:25 24.07.2023 (обновлено: 15:26 24.07.2023)
Радио
Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и национально-освободительном движении
Подписаться на
НовостиTelegram
Разработчик законов о ветеранах и о национально-освободительном движении Рауль Лолуа в интервью радио Sputnik рассказал о том, как работали над документами и что изменится со вступлением законов в силу.
Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действиях на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" в окончательном чтении. Документ устанавливает права и социальные гарантии для ветеранов, разграничивает категории ветеранов. Подробнее об этих законах рассказал бывшим депутат, один из разработчиков законопроектов, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.

"Главное, что мы пришли к этому. Давно надо было этот закон принимать, но по многим причинам он был отложен... Мы решили, что в этот закон лучше сразу внести и ветеранов, и тех, кто принимали участие в боевых действиях после войны. И получился объемный, состоятельный, содержательный закон. В законе определены такие понятия, как "Отечественная война народа Абхазии", "ветеран войны". Мы выделили ветерана тыла, чего раньше не было, но было много вопросов. Это те, кто вносили свою лепту – и медики, и связисты, и телевизионщики. Понятия "ветеран боевых действий на территории Абхазии", "инвалид войны" и "инвалид боевых действий", "доброволец", – рассказал Лолуа.

По закону, который уже вступил в действие, под Отечественной войной народа Абхазии подразумевается война против оккупационных войск Госсовета Грузии, осуществляющих вероломное нападение с целью осуществления геноцида государствообразующего абхазского народа, завершенная победой народа Абхазии 30 сентября 1993 года.

"Также есть и второй закон о национально-освободительном движении, который тоже очень важен. Это наша история. Мы тоже обозначили годы, в которых абхазский народ принимал участие – это 1931 год, 1956, 1967, 1978, 1980, 1989, 1991, 1997 годы – это все, что предшествовало нашему признанию, нашей борьбе. Также определено понятие участника национально-освободительного движения. В то время они подвергались преследованию. Это было время СССР. Многие были осуждены, остались инвалидами, отсидели в тюрьмах за право высказывать мнение. На них тоже распространяются меры социальной поддержки", – сказал Рауль Лолуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0