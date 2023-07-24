https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/takie-obstoyatelstva-lolua-o-zakonakh-o-veteranakh-i-o-natsionalno-osvoboditelnom-dvizhenii-1047090103.html

Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и о национально-освободительном движении

Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и о национально-освободительном движении

Разработчик законов о ветеранах и о национально-освободительном движении Рауль Лолуа в интервью радио Sputnik рассказал о том, как работали над документами и... 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T15:25+0300

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Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и национально-освободительном движении Такие обстоятельства: Лолуа о законах о ветеранах и национально-освободительном движении

Парламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действиях на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" в окончательном чтении. Документ устанавливает права и социальные гарантии для ветеранов, разграничивает категории ветеранов. Подробнее об этих законах рассказал бывшим депутат, один из разработчиков законопроектов, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.По закону, который уже вступил в действие, под Отечественной войной народа Абхазии подразумевается война против оккупационных войск Госсовета Грузии, осуществляющих вероломное нападение с целью осуществления геноцида государствообразующего абхазского народа, завершенная победой народа Абхазии 30 сентября 1993 года. Подробности слушайте в аудиофайле.

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