https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-demograficheskoy-bezopasnosti-v-abkhazii-1047089363.html

Такие обстоятельства: Цушба о демографической безопасности в Абхазии

Такие обстоятельства: Цушба о демографической безопасности в Абхазии

О рождаемости и смертности в Абхазии, о том, что показывает анализ данных о состоянии демографии с 2017 по 2021 годы, в эфире радио Sputnik рассказала... 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T12:03+0300

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Такие обстоятельства: Цушба о демографии Такие обстоятельства: Цушба о демографии

Центр социально-экономических исследований организовал цикл научных мероприятий по материалам отчета о состоянии национальной экономики за 2017-2021 годы. Одно из таких мероприятий – прошедший круглый стол по теме "Демографическая безопасность Абхазии: вызовы и ответы". Как отметила Цушба, на круглом столе прозвучало много мнений и предложений, которые, как она надеется, будут приняты при разработке демографической политики в Абхазии. "Ситуация (в демографии - ред.) не очень позитивная. Численность родившихся в 2021 году меньше на 621 человека, чем в 2017 году, а количество умерших возросло на 523 человека. Число браков сократилось на 255, а число разводов, наоборот, увеличилось на 23", – сообщила Цушба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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