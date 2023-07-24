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Такие обстоятельства: Цушба о демографической безопасности в Абхазии
Такие обстоятельства: Цушба о демографической безопасности в Абхазии
О рождаемости и смертности в Абхазии, о том, что показывает анализ данных о состоянии демографии с 2017 по 2021 годы, в эфире радио Sputnik рассказала... 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T12:03+0300
2023-07-24T12:03+0300
2023-07-24T13:22+0300
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Такие обстоятельства: Цушба о демографии
Такие обстоятельства: Цушба о демографии
Центр социально-экономических исследований организовал цикл научных мероприятий по материалам отчета о состоянии национальной экономики за 2017-2021 годы. Одно из таких мероприятий – прошедший круглый стол по теме "Демографическая безопасность Абхазии: вызовы и ответы". Как отметила Цушба, на круглом столе прозвучало много мнений и предложений, которые, как она надеется, будут приняты при разработке демографической политики в Абхазии. "Ситуация (в демографии - ред.) не очень позитивная. Численность родившихся в 2021 году меньше на 621 человека, чем в 2017 году, а количество умерших возросло на 523 человека. Число браков сократилось на 255, а число разводов, наоборот, увеличилось на 23", – сообщила Цушба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, демография, аудио
Такие обстоятельства: Цушба о демографической безопасности в Абхазии
12:03 24.07.2023 (обновлено: 13:22 24.07.2023)
О рождаемости и смертности в Абхазии, о том, что показывает анализ данных о состоянии демографии с 2017 по 2021 годы, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.
Центр социально-экономических исследований организовал цикл научных мероприятий по материалам отчета о состоянии национальной экономики за 2017-2021 годы. Одно из таких мероприятий – прошедший круглый стол по теме "Демографическая безопасность Абхазии: вызовы и ответы".
Как отметила Цушба, на круглом столе прозвучало много мнений и предложений, которые, как она надеется, будут приняты при разработке демографической политики в Абхазии.
"Ситуация (в демографии - ред.) не очень позитивная. Численность родившихся в 2021 году меньше на 621 человека, чем в 2017 году, а количество умерших возросло на 523 человека. Число браков сократилось на 255, а число разводов, наоборот, увеличилось на 23", – сообщила Цушба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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