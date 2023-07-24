https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/v-kremle-rasskazali-kak-rossiya-otvetit-na-ataku-dronov-na-moskvu-1047092865.html

В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву

В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву

Утром в понедельник в Москве зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям Москвы, серьезных разрушений и пострадавших нет. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T12:40+0300

2023-07-24T12:40+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

москва

россия

дмитрий песков

украина

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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник, около 4:00, зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Как в свою очередь заявили в Минобороны России, пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение.В Дептрансе ранее сообщили о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.

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