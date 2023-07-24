https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/v-kremle-rasskazali-kak-rossiya-otvetit-na-ataku-dronov-na-moskvu-1047092865.html
В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву
В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву
Утром в понедельник в Москве зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям Москвы, серьезных разрушений и пострадавших нет. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T12:40+0300
2023-07-24T12:40+0300
2023-07-24T13:19+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник, около 4:00, зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Как в свою очередь заявили в Минобороны России, пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение.В Дептрансе ранее сообщили о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.
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москва, россия, дмитрий песков, украина
москва, россия, дмитрий песков, украина
В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву
12:40 24.07.2023 (обновлено: 13:19 24.07.2023)
Утром в понедельник в Москве зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям Москвы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и ее цели должны быть достигнуты", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какой-то ответ со стороны России в отношении объектов на Украине.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник, около 4:00, зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
Как в свою очередь заявили в Минобороны России, пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение.
В Дептрансе ранее сообщили о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.