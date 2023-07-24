https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-zhiteley-gagrskogo-i-ochamchyrskogo-rayonov-1047107362.html
Возбуждены уголовные дела в отношении жителей Гагрского и Очамчырского районов
Возбуждены уголовные дела в отношении жителей Гагрского и Очамчырского районов
Названные или изображенные лица - виновные только после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения. 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T19:15+0300
2023-07-24T19:15+0300
2023-07-24T19:29+0300
в абхазии
наркотики
абхазия
гагрский район
очамчыра
очамчырский район
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046328028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e895ae8661cda00b71ad306cdaa58a9.jpg
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Уголовные дела возбуждены по факту незаконного возделывания наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба МВД. Житель Гагрского района Каро Мумджян выращивал коноплю на своем приусадебном участке в селе Лдзаа. Сотрудники обнаружили и изъяли корни конопли. В отношении Мумджяна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса. В селе Гуада Очамчырского района на участке Мурмана Тодуа также была изъята конопля, но в крупном размере. В отношении Тодуа возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса.
абхазия
гагрский район
очамчыра
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046328028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13d93f51bf8f5d10bfaaadc08a34488b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наркотики, абхазия, гагрский район, очамчыра, очамчырский район, мвд абхазии
наркотики, абхазия, гагрский район, очамчыра, очамчырский район, мвд абхазии
Возбуждены уголовные дела в отношении жителей Гагрского и Очамчырского районов
19:15 24.07.2023 (обновлено: 19:29 24.07.2023)
Названные или изображенные лица - виновные только после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Уголовные дела возбуждены по факту незаконного возделывания наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба МВД.
Житель Гагрского района Каро Мумджян выращивал коноплю на своем приусадебном участке в селе Лдзаа. Сотрудники обнаружили и изъяли корни конопли.
В отношении Мумджяна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса.
В селе Гуада Очамчырского района на участке Мурмана Тодуа также была изъята конопля, но в крупном размере.
В отношении Тодуа возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса.