https://sputnik-abkhazia.ru/20230724/vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-zhiteley-gagrskogo-i-ochamchyrskogo-rayonov-1047107362.html

Возбуждены уголовные дела в отношении жителей Гагрского и Очамчырского районов

Возбуждены уголовные дела в отношении жителей Гагрского и Очамчырского районов

Названные или изображенные лица - виновные только после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения. 24.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-24T19:15+0300

2023-07-24T19:15+0300

2023-07-24T19:29+0300

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Уголовные дела возбуждены по факту незаконного возделывания наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба МВД. Житель Гагрского района Каро Мумджян выращивал коноплю на своем приусадебном участке в селе Лдзаа. Сотрудники обнаружили и изъяли корни конопли. В отношении Мумджяна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса. В селе Гуада Очамчырского района на участке Мурмана Тодуа также была изъята конопля, но в крупном размере. В отношении Тодуа возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса.

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наркотики, абхазия, гагрский район, очамчыра, очамчырский район, мвд абхазии