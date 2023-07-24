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Советник президента рассказал о законах об Отечественной войне народа Абхазии
Советник президента рассказал о законах об Отечественной войне народа Абхазии
Принятые депутатами законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О... 24.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-24T16:40+0300
2023-07-24T16:40+0300
2023-07-24T17:21+0300
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В законе "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" определены такие понятия, как Отечественная война народа Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.Принятые законы в том числе определяют понятия "ветеран тыла", "доброволец". Также предусмотрены процентные льготы для инвалидов войны по оплате коммунальных услуг. При этом всех ветеранов войны коснулась норма, по которой они будут платить за потребляемую электроэнергию 30%, заметил советник президента. Также определены льготы по стоимости предоставления жилья в размере 50%.На заседании Парламента Абхазии пятого июля депутаты приняли в окончательном чтении законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа".
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Советник президента рассказал о законах об Отечественной войне народа Абхазии
16:40 24.07.2023 (обновлено: 17:21 24.07.2023)
Принятые депутатами законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" предусматривают социальное обеспечение ветеранов войны.
В законе "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" определены такие понятия, как Отечественная война народа Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.
Принятые законы в том числе определяют понятия "ветеран тыла", "доброволец". Также предусмотрены процентные льготы для инвалидов войны по оплате коммунальных услуг. При этом всех ветеранов войны коснулась норма, по которой они будут платить за потребляемую электроэнергию 30%, заметил советник президента. Также определены льготы по стоимости предоставления жилья в размере 50%.
На заседании Парламента Абхазии пятого июля депутаты приняли в окончательном чтении законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа".